Новый фильм с Алексеем Серебряковым покажут на фестивалях в Италии и Франции

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Ван Гоги" Сергея Ливнева с народным артистом России Алексеем Серебряковым в одной из главных ролей выйдет в российский прокат 7 марта. Как сообщил режиссер на пресс-конференции в Москве, картину также покажут на фестивалях в Италии и Франции.

"Мы уже показывали фильм на "Кинотавре", в Санта-Барбаре, планируем - во Франции и Италии", - сказал Ливнев, не уточнив названий киносмотров.

Он добавил, что в последние 20 лет не был на кинофестивалях, потому что занимался продюсированием коммерческого кино. "Наш новый фильм - это не идеальный фестивальный артхаус, это фильм, ориентированный на зрителя, просто, к сожалению, таких зрителей мало", - отметил режиссер. Он начал работу над фильмом в 2017 году, после 23-летнего перерыва в режиссуре. Его предыдущая лента "Серп и молот", в которой также снимался Серебряков, вышла в 1994 году.

В свою очередь, Серебряков отметил, что "новый фильм очень личный". По его мнению, в этой работе Ливнев отошел от таких картин, как "Гитлер капут!" и "Любовь в большом городе", которые продюсировал. Ливнев также известен как сценарист фильма "Асса" и продюсер "Страны глухих". Серебряков заявил, что с нетерпением ждет "новую работу с Сергеем Ливневым".

"Ван Гоги" - фильм совместного производства России и Латвии. Один из главных героев картины Марк (Серебряков) - одинокий 52-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант. Он возвращается на родину, чтобы навестить отца - авторитарного дирижера (Даниэль Ольбрыхский), которого не видел много лет. В картине сыграли также Елена Коренева, Ольга Остроумова, Полина Ашуркова, Авангард Леонтьев и другие артисты.

У Серебрякова на пресс-конференции спросили, каким он был сыном. "Хочется верить, что я был хорошим сыном, стал хорошим отцом, четыре месяца назад я стал дедушкой. Надеюсь, что тоже буду хорошим", - ответил киноактер.