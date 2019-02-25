Третьяковка впервые запускает программу квестов для детей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея впервые запускает программу музейных квестов для детей по постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба галереи.

"Выполняя задания, рассматривая работы Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова и других художников XVIII-XIX веков, дети почувствуют настоящее чудо - как с помощью самых обыкновенных красок и кистей рождаются произведения искусства. А в конце квеста дети смогут примерить на себя роль настоящего музейщика, наклеивая этикетки с названиями к картинам в красочном путеводителе", - сказали в пресс-службе и уточнили, что квесты предназначены для детей от 7 до 10 лет.

Квесты будут проходить каждое воскресенье в ограниченном количестве - сейчас на сайте доступно пять сеансов на один выходной день. Всего Третьяковская галерея планирует выпустить три квестовых маршрута по экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждый из них будет посвящен разным темам и художникам.