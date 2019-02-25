Актер Максим Аверин открыл в Петербурге Международный фестиваль моноспектаклей "Монокль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Московский актер Максим Аверин открыл в понедельник в Петербурге международный этап XII фестиваля моноспектаклей "Монокль", приуроченный к Году театра в России. Как специальный гость смотра он выступил в театре "Балтийский дом" с новым моноспектаклем "Научи меня жить" по стихам и прозе Давида Самойлова, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко.

"Я рад, что наше государство уделило внимание театральному делу, этот год пройдет для всех для нас счастливо, потому что очень много нужно сделать для нашего российского театра. Очень надеюсь, что он будет продуктивным", - сказал Аверин на пресс-конференции, предшествовавшей открытию фестиваля.

Актер Молдавского государственного молодежного театра "С улицы Роз" Алексей Штырбул представит на фестивале спектакль "Цветы для Элджернона" Дена Кизи, а его болгарский коллега Димитр Марков из Драматического театра имени Стефана Кирова в спектакле "Семен" обратится к творчеству Андрея Платонова.

Молодой литовский актер Мартинас Недзинскас (Театр Китас Кампас) в спектакле "Прекрасные вещи" предложит зрителям взглянуть на вызовы судьбы под новым углом, как если бы вы ребенком только открывали мир. Куклу заставит заговорить на сцене белорусский актер Николай Стешиц, который привез из Могилева моноспектакль "Синяя-синяя" по произведению Владимира Короткевича. Совсем по-другому заживут куклы в спектакле "Моя семья в моем чемодане" Ереванского театра кукол, где работает Наринэ Григорян.

Как сообщила на пресс-конференции художественный директор фестиваля Марина Беляева, на этот раз в дни "Монокля" в нем смогут испытать себя и рядовые зрители, которым предложено публично выступить с чтением стихов о любви. Это может быть испытанная временем классика или даже стихотворение собственного сочинения. Лучшему из лучших в день закрытия фестиваля, 4 марта, будет вручен специальный приз на одной сцене с артистами-лауреатами.

Два особых события праздника - вечер памяти петербургского артиста Юрия Томошевского (1956-2018), который был одним из мэтров жанра театра одного актера, и юбилейный вечер литовского артиста, давнего друга театра "Балтийский дом" Владаса Багдонаса, который отметил нынешней зимой 70-летие.

Счастливый "Монокль" для петербуржцев

По традиции "Монокль" начался с петербургского этапа, на который было подано более 120 заявок. К показу на фестивале отборочная комиссия допустила 21 работу, из которых только одна могла быть допущена от России в международную часть смотра. Однако высочайший уровень представленных моноспетаклей побудил жюри под председательством актера Леонида Мозгового отступить от заведенного правила. Было принято решение на равных допустить к международному этапу три работы.

Старейшим в великолепной тройке оказался мэтр Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, народный артист России Валерий Ивченко с моноспектаклем "Кроткая" по Федору Достоевскому. Такую же оценку заслужили и его младшие коллеги - актер Театра ненормативной пластики Сергей Азеев со спектаклем "Сибирь" и участники спектакля "Комната Герды" Театра "Особняк" Алиса Олейник и Евгений Филимонов.

Первый фестиваль "Монокль" прошел в 1997 году, с тех пор он проводится один раз в два года, укрепляя свои позиции высоким творческим уровнем смотра. В разные годы его участницами были Армен Джигарханян, Софико Чиаурели. Самым большим открытием "Монокля" стал Евгений Гришковец со спектаклем "Как я съел собаку".