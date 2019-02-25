Maruv не поедет на "Евровидение"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение - 2019", не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был. Об этом в понедельник сообщили на сайте НОТУ.

НОТУ после объявления 23 февраля результатов национального конкурса брала двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта. Помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещено без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна выполнять любые требования и указания НОТУ.

"Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", НОТУ) и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение - 2019" по ряду причин", - сказано в сообщении. При этом также указывается, что "общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в "Евровидении - 2019".

В НОТУ признали, что выступление Maruv в финале национального отбора на конкурс было высоко оценено музыкальными экспертами, представителями шоу-бизнеса и зрителями, но добавили, что "у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО "НОТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".

Обвинения в адрес России

Помимо такого объяснения неподписания договора, организаторы нацотбора заявили также о политизации самого этого процесса, а также о "вмешательстве" неких "информационных структур" России. "Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора (на Украине таковой считают Россию - прим. ТАСС) фактически привели к политизации результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам общественного вещателя", - отметили в НОТУ, пояснив, что одной из задач общественной телекомпании "является содействие консолидации украинского общества".

При этом в сообщении не указано, какая из сторон отказалась подписать договор. Ранее в понедельник Maruv дала понять, что готова на условия контракта, одновременно охарактеризовав их как попытки давления на нее. В частности, на своей странице в Facebook она написала, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении - 2019". При этом она согласилась отказаться от новых гастролей в России, если это требуется для участия в конкурсе.

Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле.