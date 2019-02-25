На Украине заявили, что решение о том, кто представит страну на "Евровидении", не принято

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", будет проводить во вторник переговоры о новом участнике вместо победившей певицы Maruv, не согласившейся на условия контракта. Об этом в понедельник сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении", пока не принято", - написал он на своей странице в Facebook. Аласания добавил, что переговоры "со следующим кандидатом" телекомпания начнет уже во вторник.

23 февраля национальный отбор на конкурс выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно восприняла со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. НОТУ после объявления результатов отбора взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещено без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". В частности, в НОТУ неподписание документа пояснили тем, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: на время конкурса он "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире". Организаторы также заявили о политизации самого процесса отбора, а также о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

В свою очередь Maruv заявила, что не подписала контракт, так как считает, что он политизирует ее участие в конкурсе. В то же время она заверила, что ради участия в конкурсе была готова отказаться от гастролей в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране- победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.