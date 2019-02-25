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На Украине заявили, что решение о том, кто представит страну на "Евровидении", не принято

Переговоры "со следующим кандидатом" начнутся во вторник, отметил председатель Национальной общественной телекомпании Украины, которая является организатором отбора на конкурс Зураб Аласания

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", будет проводить во вторник переговоры о новом участнике вместо победившей певицы Maruv, не согласившейся на условия контракта. Об этом в понедельник сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

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"Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении", пока не принято", - написал он на своей странице в Facebook. Аласания добавил, что переговоры "со следующим кандидатом" телекомпания начнет уже во вторник.

23 февраля национальный отбор на конкурс выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно восприняла со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. НОТУ после объявления результатов отбора взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещено без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". В частности, в НОТУ неподписание документа пояснили тем, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: на время конкурса он "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире". Организаторы также заявили о политизации самого процесса отбора, а также о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

В свою очередь Maruv заявила, что не подписала контракт, так как считает, что он политизирует ее участие в конкурсе. В то же время она заверила, что ради участия в конкурсе была готова отказаться от гастролей в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране- победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.

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