Актер Алексей Чадов представил фильм "Война" на Днях режиссера Балабанова в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Актер Алексей Чадов представил в Ельцин Центре в Екатеринбурге фильм "Война" Алексея Балабанова на Днях режиссера, приуроченных к 60-летию со дня его рождения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра.

Дни Балабанова открылись в субботу в его родном городе Екатеринбурге. В течение нескольких дней ретсроспективу фильмов режиссера представляли актриса, исполнительница главной роли в фильме "Груз 200" Агния Кузнецова, продюсер Сергей Сельянов и актер Алексей Чадов, сыгравший главную роль в фильме "Война".

"Алексей Балабанов - крестный отец для меня <...> Он меня заразил своим видением <...> взглядом на творчество, своей стилистикой, вкусом. В этом смысле, когда он меня выбирал или предполагал, что я могу во все это вписаться, он, наверно, видел, что во мне это тоже есть", - рассказал журналистам Чадов.

Как сообщили в пресс-службе, ретроспективу за три дня посетили около 600 человек.

Алексей Балабанов - один из самых ярких российских кинорежиссеров 1990 годов, автор культовых фильмов "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Груз 200". Он родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье редактора Свердловской киностудии Октябрина Балабанова. Огромную популярность ему принесла криминальная драма "Брат" (1997), ставшая одним из символов 1990 годов. Последний фильм режиссера "Я тоже хочу" вышел в 2012 году, Балабанов скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лет.

О киноленте "Война" (2002)

Русский солдат Иван Ермаков попадает в плен к чеченским боевикам. Они используют узников в качестве рабов, а для их освобождения всегда шантажируют власть. В Чечне парень знакомится со срочником Федором Куликом, капитаном Медведевым, англичанами Джоном Бойлом и его возлюбленной Маргарет. Приключения героев начинаются с того момента, как их освобождают из плена при условии, что те заплатят крупную сумму денег за жизнь Маргарет и Медведева.