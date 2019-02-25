Эксперт: ситуация с отбором на "Евровидение" от Украины негативно влияет на имидж страны

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Очередная проблема с подходом Украины к конкурсу "Евровидение" наносит вред имиджу государства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя тот факт, что победительница национального отбора на Украине - певица Maruv - не сможет представить свою страну на конкурсе.

"Мы имеем серьезную проблему - мы имеем потерю имиджа власти и внутри страны, и вне", - считает он. По мнению Бортника, ситуацию обостряет тот факт, что страна не в первый раз оказывается вовлечена в скандал в связи с конкурсом. "Имидж "Евровидения" на Украине пострадал, потому что после предыдущего конфликта вокруг российского участника (в 2017 году Украина не пустила на "Евровидение" российскую певицу Юлию Самойлову из-за выступления в 2015 году в Крыму - прим. ТАСС) страну уже обвиняли в политизации конкурса. Нынешний формат отбора еще больше усилит обвинения в сторону Украины в политизации и в том, что украинские организаторы отошли от ранее заявленных принципов и целей конкурса", - аргументировал он.

Проблемы из-за ситуации с Maruv, как прогнозирует эксперт, могут возникнуть и внутри страны, так как "люди, которые голосовали и поддерживали ее, чувствуют себя обманутыми, проигнорированными". Кроме того, по его словам, "у всех в головах строится параллель с запланированными на 31 марта на Украине выборами президента: люди опасаются, что они пройдут, как отбор на "Евровидение". Бортник считает это "очень плохим сценарием для власти", так как это грозит ей потерей поддержки со стороны активной части общества - молодежи.

Сложившаяся ситуация стала результатом двух подковерных процессов, указывает политолог. " Первый процесс - это борьба за эстрадный рынок на Украине, так как в ходе нацотбора во многих случаях, в том числе и в случае с Maruv, были взаимные "подставы" со стороны продюсеров и собственников брендов, а российский фактор (гастроли по России и наличие там родственников у части участников нацотбора - прим. ТАСС) использовался только с целью дискредитации оппонентов, выдавливания их с рынка", - отметил Бортник. Во-вторых, отбор на "Евровидение" стал заложником избирательного процесса на Украине, подчеркнул он. "Все политики захотели на этом пропиариться, попытались разыграть очередную патриотическую карту, и именно с этим связаны околополитические истерики в отношении гастролей, родственников и всего остального", - добавил эксперт.

Неугодный победитель

23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", после объявления результатов отбора взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". В частности, в НОТУ неподписание документа пояснили тем, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: на время конкурса он "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире". Организаторы также заявили о политизации самого процесса отбора и о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

В свою очередь Maruv заявила, что не подписала контракт, так как считает, что он политизирует ее участие в конкурсе. В то же время она заверила, что ради участия была готова отказаться от гастролей в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране- победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.