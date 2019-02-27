Полотно Мане стало главным событием экспозиции в парижском фонде Louis Vuitton

ПАРИЖ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Полотно Эдуара Мане (1832-1889) "Бар в "Фоли-Бержер" стало настоящим магнитом на выставке коллекций Института искусства Курто, развернутой в парижском Фонде Louis Vuitton (La Fondation Louis Vuitton).

"Последняя работа Эдуара Мане - одна из самых больших загадок в истории искусства", - пишет парижский еженедельник Le Point . По мнению издания, "если бы пришлось выбрать для выставки только одну картину, это должна была быть именно эта работа одного из родоначальников импрессионизма".

В зеркале "Прекрасной эпохи"

Мане был частым гостем в этом кабаре "Прекрасной эпохи" . Картину он создавал по памяти в своей мастерской, но изображенная на полотне на первом плане в черном декольтированном платье официантка Сюзон - вполне реальный персонаж. Она действительно служила в эти годы в "Фоли-Бержер".

В зеркале - видно спину официантки, разговаривающей с усатым мужчиной в цилиндре. Но если судить по отражению в зеркале, мужская фигура должна была бы закрывать Сюзон от взоров зрителей. Таким образом, мы не должны были бы ее видеть. Но Сюзон, вопреки отражению, смотрит не на мужчину в цилиндре, а прямо на зрителей.

Прощание с друзьями

Картина, над которой художник работал в начале восьмидесятых годов XIX века, озадачила современников Мане. Некоторые из них даже полагали, будто художник "по рассеянности" забыл, что именно должен видеть зритель. Специалист по живописи импрессионистов Жюдит Бенаму-Юэ, однако, убеждена: ошибки не было.

"Мане долго готовил картину и намеренно допустил эту аномалию, чтобы заинтриговать публику", - полагает эксперт. Художник сделал зрителя участником происходящего на полотне, заставил сопереживать молодой женщине, грустящей о несчастной любви.

По мнению критика, последнее крупное полотно Мане - это прощание с друзьями, любовными историями. "Это завещание огромного художника, влюбленного в Париж девятнадцатого столетия, - полагает эксперт. - Это расставание с жизнью и удовольствиями, которые она дарила".

Слева на заднем плане мастер изобразил женщину в белом. Как полагают эксперты, это Мери Лоран, подруга художника. За нею - Жанна Демарсе, одна из самых известных актрис "Прекрасной эпохи".

В заключительный период работы Мане решил запечатлеть еще и спутницу поэта Стефана Малларме. Так картина пополнилась еще и дамой с биноклем. И это далеко не все секреты картины. Браслет Сюзон, например, напоминает тот, который художник изобразил на руке Олимпии на своей одноименной картине, созданной двумя десятилетиями раньше.

Шедевры импрессионистов

Выставка коллекций лондонского Института Курто стала также данью ее создателю. Британский текстильный фабрикант Сэмюэль Курто был собирателем импрессионистов. Вместе с полотном Эдуара Мане в парижской экспозиции представлены картины Поля Сезанна ("Игроки в карты"), Эдгара Дега ("После ванны"), Поля Гогена ("Больше никогда"), Винсента Ван Гога ("Автопортрет с перевязанным ухом"), Амедео Модильяни ("Сидящая обнаженная"), Пьера Огюста Ренуара ("Ложа"), а также акварели британца Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера, которого считают предтечей французских импрессионистов.

Наследие импрессионистов - одна из главных тем выставочной деятельности Фонда Louis Vuitton. Осенью 2016 - зимой 2017 года российская экспозиция "Иконы современного искусства", включившая полторы сотни шедевров импрессионизма из легендарного собрания русского мецената Сергея Щукина (1854-1936), стала самой посещаемой за все послевоенное время. За четыре месяца российская выставка приняла в залах парижского фонда Louis Vuitton более 1,2 млн посетителей.