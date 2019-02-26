Декорации для фильма "Тобол" создали по научным работам историка из Томска

"Исторические постройки XVII века для фильма "Тобол" воссозданы по реконструкции профессора ТГУ Марии Черной. На основании данных из ее монографии "Воеводская усадьба в Томске. 1660-1760 гг.: историко-археологическая реконструкция" были построены дом изографа Тобольска Семена Ремезова и дом первого сибирского губернатора Матвея Гагарина. Основой для второго стала реконструкция жилища томского воеводы", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Исторические постройки XVII века для фильма "Тобол", который вышел в российский прокат 21 февраля, воссозданы на основе данных из монографии профессора Томского государственного университета (ТГУ), доктора исторических наук Марии Черной о воеводских усадьбах в Томске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Данных о том, как точно выглядели дом Гагарина и жилище Ремезова, не сохранилось. Однако постройки того времени были типичными для всей Сибири. Поэтому, по словам Черной, коллеги-археологи из Тобольска посоветовали авторам фильма обратиться к ней за консультацией. В итоге монография томского профессора стала основой для воспроизведения исторических построек.

Профессор пояснила, что использовать реконструкцию хором томских воевод для воссоздания исторической среды, в которой жили их тобольские "коллеги", позволяет и их высокий ранг. Так, в то время Томск, по сути, занимал второе место в Западной Сибири после Тобольска.

"Воевода - это представительская фигура, чем пышнее и богаче выглядели хоромы, тем большее впечатление они производили на сибирских аборигенов и соответствовали их представлениям о престиже, играющим весьма значимую роль в их мироощущении", - цитирует пресс-служба профессора ТГУ.

Историческая драма "Тобол" об истории освоения Сибири в петровские времена вышла на большой экран 21 февраля. В картине снялись Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев, Екатерина Гусева, Илья Маланин, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце. Режиссером проекта стал Игорь Зайцев, который также руководил съемками сериалов "Есенин" и "Диверсант. Конец войны".