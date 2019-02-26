МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Дирижер Густаво Химено и скрипачка Летисия Морено впервые выступят в Москве на X Международном фестивале Мстислава Ростроповича. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказала художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович.

На фестивале, сказала Ростропович, выступит один из старейших европейских симфонических оркестров, мадридский Teatro Real, дирижер которого Густаво Химено и скрипачка Летисия Морено посетят Москву впервые. "За пультом будет стоять Густаво Химено, который в Москве будет впервые дирижировать. Солисткой в этот раз выступит Летиссия Морено, это испанская скрипачка, тоже в первый раз приедет в Москву", - сказала она.

X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет с 27 марта по 3 апреля 2019 года в Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье" и концертном зале имени П.И. Чайковского. Его откроет академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича под руководством Юрия Темирканова, на виолончели будет солировать Энрико Диндо. С японским оркестром "Йокогама симфониетта" на фестивале выступят незрячий пианист и композитор Нобуюки Цудзии и скрипачка из Норвегии Вильде Франг, а за дирижерский пульт встанет Казуки Ямада. Кроме того, на фестивале состоится выступление оркестра Национальной академии Санта-Чечилия из Италии при участии дирижера Антонио Паппано и пианиста Франческо Пьемонтези.

Оркестр KlangVerwaltung, посетивший Москву впервые на прошлогоднем фестивале Ростроповича, по словам художественного руководителя фестиваля, должен был выступить на его закрытии, однако программа была изменена. "Мы меняли программу. <…> Оркестр не в том составе, в котором он был, это организационные трудности, связанные с уходом маэстро, пришлось его заменить", - прокомментировала Ростропович.