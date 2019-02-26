Свыше 500 российских новинок будет представлено на Лондонской книжной ярмарке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия примет участие в одном из крупнейших в мире книгоиздательских форумов мира и представит более 500 новых российских изданий на международной книжной ярмарке, открывающейся 12 марта в Лондоне. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспечати.

"В этом году на российском стенде в Лондоне будут экспонироваться свыше 500 наименований книг - новинок российского книгоиздания. Внимание посетителей будет акцентировано на произведениях современных российских авторов, документальную, образовательную и детскую литературу, а также книги, изданные в зарубежных издательствах в рамках грантовой программы Института перевода. Посетители национального стенда России смогут ознакомиться с продукцией более 30 издательств, среди которых "Альпина Паблишер", "АСТ", "Бослен", "Время", Редакция Елены Шубиной, "Эксмо" и другие", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что российский стенд украсит выставка работ художников-графиков Андрея Костина, Игоря Олейникова и Сергея Алимова, которая посвящена Александру Пушкину и Николаю Гоголю. Выставка подготовлена руководителем отделения "Книжная графика" Московского союза художников, заслуженным художником России Анастасией Архиповой.

В рамках ярмарки на российском стенде пройдет ряд мероприятий, среди которых круглый стол "Как отбираются книги для перевода и как этот отбор отображает литературную сцену России", панельная дискуссия "Женщины в литературе и литературной переводе: реалии и стереотипы" при участии писательницы Гузели Яхиной и другие.

На различных культурных площадках Лондона будут проходить творческие встречи с писателями, принимающими участие в работе ярмарки. Например, Гузель Яхина представит английский вариант своего романа "Зулейха открывает глаза". Тираж русскоязычной версии произведения уже превысил 320 тыс. экземпляров, книга переведена на 31 язык и отмечена премиями "Ясная Поляна", "Книга года", "Звездный билет", "Большая книга". А самый экранизируемый писатель России, лауреат Платоновской премии, премий "Ясная Поляна", "Книга года" и правительства РФ Алексей Иванов покажет первую серию своего документального проекта "Хребет России", посвященную легендам Урала и покорителю Сибири Ермаку.

Книжная ярмарка в Лондоне проводится в 48-й раз. В этом году она будет проходить с 12 по 14 марта в выставочном центре "Олимпия".