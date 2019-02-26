Власти Дагестана после критики спектакля рекомендуют тщательнее отбирать репертуар

"В связи с ситуацией, широко обсуждаемой в социальных сетях, хочу сообщить, что министерство по национальной политике и делам религий Дагестана как и другие ведомства, не было инициатором показа спектакля "Охота на мужчин" и не приглашало в Дагестан антрепризную группу актеров. Мы настоятельно рекомендуем предпринимателям, занимающимся организацией гастрольных туров, тщательнее отбирать коллективы и их репертуар, учитывая эстетические и нравственные запросы населения республики", - написала Гамалей на своей странице в Facebook.

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Предпринимателям, занимающимся организацией гастрольных туров, стоит тщательнее отбирать коллективы и их репертуар, считает министр по национальной политике и делам религий Дагестана Татьяна Гамалей, комментируя критику в республике постановки спектакля "Охота на мужчин".

Как отмечается, руководству "Дома дружбы", который был сдан в аренду для показала спектакля, также будет поручено "усилить работу по сохранению имиджа учреждения". По словам главы министерства, договор подписывался на мероприятие, а не на конкретный спектакль, и предварительное цензурирование, таким образом, не проводилось.

"Спектакль, в котором принимали участие известные московские актеры, прошел, как стало теперь известно, во многих городах страны. К сожалению, после спектакля выяснилось, что в нем содержались сцены откровенного характера, которые были негативно восприняты частью населения. Это, безусловно, свидетельствует, что зачастую современные сценические постановки в поисках зрительского внимания намеренно используют эпатажные, граничащие с безвкусицей, пошлостью, излишней откровенностью, приемы", - написала она.

Гамалей при этом подчеркнула, что система запретов в правовом государстве устанавливается в первую очередь законодательством. "Нравственные же законы живут внутри людей, они вырабатываются в течение всей жизни, на них оказывают влияние традиционные, в том числе религиозные ценности, уровень культуры, опыт взаимодействия с традициями и культурой других народов, уважение к ним и даже чувством вкуса и такта. Над этим нам всем надо работать", - считает она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.