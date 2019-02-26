Работы начинающих документалистов Северного Кавказа покажут в Доме кино в Москве

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Работы начинающих кинодокументалистов из регионов Северного Кавказа покажут в апреле в Центральном доме кино в Москве. Об этом ТАСС сообщила куратор проекта, сценарист из Северной Осетии Ангелина Цаликова-Битарова.

"В Москве 5 апреля в "Белом зале" будут показаны работы начинающих документалистов Северного Кавказа, пройдет творческая встреча с ними. Эти короткометражные фильмы были сделаны в прошлом году, когда Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России организовала во Владикавказе кинолабораторию. Это очень хороший стартап для людей, которые еще не имеют кинообразования, но уже могут сделать свои первые шаги в кино и даже показать свой фильм на большом экране", - сказала Цаликова-Битарова.

С группой из 20 человек из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии занимались четыре мастера из Москвы - президент Ассоциации документального кино Галина Леонтьева, а также режиссеры Вадим Цаликов, Владимир Эйснер и Алексей Малечкин. Они заранее изучили темы и литературные заявки будущих учебных фильмов, дали авторам свои рекомендации.

В киношколу участники проекта пришли уже с готовыми сценариями и отснятым материалом. В итоге было сделано 10 коротких этюдов-наблюдений, например, о кавказском вокзале, базаре, роддоме, проспекте, кузне. Кроме занятий и съемок, состоялись кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи.

"К нам пришли абсолютно разные люди, большинство из них - из колледжа культуры Северной Осетии, некоторые раньше пробовали себя в рекламе или занимались свадебной съемкой, но все хотели выйти на новый уровень. Мы изначально планировали собрать молодежную группу, но в результате вместе занимались и те, кому за 40, и те, кому еще нет 18 лет. Самая младшая - 17-летняя Дана Арсагова, она всерьез намерена заниматься кино и планирует поступать во ВГИК", - рассказала собеседница агентства.

Участники проекта

Из Нальчика для участия в кинолаборатории приехала журналист, редактор телеканала "1 КБР" Дамира Ашибокова. Героем ее короткометражки стал разносчик чая на рынке Владикавказа.

"Он вьетнамец, многодетный отец, на рынке его знают все и зовут Юрой. Он разливает чай, кофе, делится своим теплом, делает это старательно, улыбается всем даже не уважающим его, но у него есть своя драма… Благодаря встрече с этим героем, благодаря киношколе, мастерам я поняла, что такое настоящее документальное кино. Теперь применяю эти знания в работе на телеканале", - поделилась она с корреспондентом ТАСС.

Мадина Костоева из Назрани (Ингушетия) уверена, что в будущем подобные киношколы будут организованы и в ее родной республике.

"Несмотря на то, что я учусь на четвертом курсе ВГИКа, эта киношкола стала для меня очень познавательной, собрались люди из разных сфер и взаимообогатили друг друга. Такие встречи привлекают в кино новых людей… Кинематограф в Ингушетии не на очень высоком уровне, но в прошлом году мы с ребятами организовали первую встречу сообщества кинематографистов, собрали молодежь, у нас есть частные студии, недавно Амур Амерханов снимал фильм, я была помощником режиссера, есть мастер, режиссер игрового кино Мадина Дзортова. Что-то подобное возможно будет сделать и у нас через два-три года", - сказала ТАСС Костоева.

Кинопотенциал Северного Кавказа

Режиссер Вадим Цаликов - заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания, автор серии документальных фильмов о теракте в Беслане, ставший педагогом киношколы, сообщил ТАСС, что Ассоциация документального кино впервые в таком формате провела мероприятие во Владикавказе. Проект показал, что у молодежи Северного Кавказа есть потенциал для того, чтобы стать профессиональными кинематографистами, считает он.

"Мы были приятно удивлены, увидев итоговые работы, некоторые из них, как мне показалось, ни в чем не уступали репортажам студентов первого курса ВГИКа. Это говорит о том, что на Северном Кавказе очень талантливая молодежь, у них есть и наблюдательность, и фантазия, они хорошо работают в команде, универсальны на съемочной площадке", - отметил Цаликов.

Мастера кинолаборатории и сейчас поддерживают связь с выпускниками проекта, консультируют их дистанционно. "Подобные семинары, может, в какой-то другой форме, но будут продолжены", - уточнил Цаликов.