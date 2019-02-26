Худрук "Сатирикона": помогая регионам, власть должна подать пример меценатам в Год театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власть должна подать пример меценатам и спонсорам в Год театра, помогая регионам России при создании театров в малых городах регионов РФ. Об этом во вторник заявил художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мне кажется, <...> надо, чтобы законы о меценатстве и спонсорстве работали, чтобы меценатам было выгодно, престижно [создавать театры в малых городах], чтобы власть сама давала пример этому", - сказал Райкин ТАСС.

Он отметил, что государство должно создать принципиально новые условия. "Должен последовать ряд примеров со стороны государства: это вложения, явные движения навстречу. Дело не в том, чтобы назвать год Годом театра, а чтобы для этого создать принципиально новые условия", - отметил худрук "Сатирикона".

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.