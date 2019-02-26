{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Худрук "Сатирикона": помогая регионам, власть должна подать пример меценатам в Год театра

Как отметил Константин Райкин, необходим "ряд примеров со стороны государства"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власть должна подать пример меценатам и спонсорам в Год театра, помогая регионам России при создании театров в малых городах регионов РФ. Об этом во вторник заявил художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мне кажется, <...> надо, чтобы законы о меценатстве и спонсорстве работали, чтобы меценатам было выгодно, престижно [создавать театры в малых городах], чтобы власть сама давала пример этому", - сказал Райкин ТАСС.

Он отметил, что государство должно создать принципиально новые условия. "Должен последовать ряд примеров со стороны государства: это вложения, явные движения навстречу. Дело не в том, чтобы назвать год Годом театра, а чтобы для этого создать принципиально новые условия", - отметил худрук "Сатирикона".

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРайкин, Константин Аркадьевич
В Москве объявлены лауреаты театральной премии "Гвоздь сезона"
Церемония награждения состоится 25 марта в Театральном центре "На Страстном"
Читать полностью