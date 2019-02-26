Фотограф Сергей Щербаков выиграл российский конкурс в рамках Sony World Photography Awards

ЛОНДОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Фотограф и инженер видеомонтажа из города Невинномысск (Ставропольский край) Сергей Щербаков стал победителем российского национального конкурса Russia National Award, проводимого в рамках глобального открытого состязания лучших мастеров фотографии Sony World Photography Awards. Об этом сказано в пресс-релизе, который распространили в среду в Лондоне Всемирная организация фотографии и компания Sony.

"По правилам национального конкурса победитель выбирается по одному снимку среди всех работ российских фотографов, проживающих в России и участвующих в открытом конкурсе Sony World Photography Awards. В этом году лучшей была названа фотография Сергея Щербакова "Одна из ночей", - сообщили организаторы. По их словам, работа победителя представляет собой сочетание восьми фотографий, снятых на одной из главных улиц старого города Гданьска. Отмечается, что фотографии были сделаны с одного угла с изменением фокусного расстояния.

Рассказывая об особенностях данного метода съемки, Сергей Щербаков пояснил, что искал новый путь в фотоискусстве и попытался изучить возможности сферической панорамы. "Теперь для меня важно исследование современных возможностей пикториализма. Я ищу новый способ передачи момента, эмоции и чувства", - сообщил автор. Пикториализм (от английского слова pictorial, означающего в переводе на русский "изобразительный", "яркий", "живописный") - течение в фотоискусстве XIX-XX веков, которое сближало фотографию с живописью и графикой.

Глобальный конкурс Sony World Photography Awards подразделяется на четыре категории: профессиональный конкурс, в котором участвуют серии фоторабот, открытый конкурс, где борьбу за победу ведут авторы отдельно взятых фотографий, а также студенческий и юношеский конкурсы. Во вторник были объявлены лауреаты 62 национальных конкурсов и победители в 10 категориях открытого конкурса.

Шорт-листы профессионального и студенческого конкурсов будут объявлены 26 марта, а имена "фотографа года" и победителей категорий профессионального конкурса - 17 апреля. Работы победителей будут представлены на выставке Sony World Photography Awards, которая пройдет в Лондоне с 18 апреля по 6 мая.