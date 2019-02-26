Выставка "Таймыр. Гений места" открывается в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Таймыр. Гений места" состоялось во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве во вторник вечером, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции представлены произведения классиков и современных художников, ритуальные маски, долганские календари, а также материалы экспедиции 1965 года, которые не демонстрировались ранее.

"Таймыр - замечательная земля, непростая, с удивительной энергетикой, сложной историей и огромным потенциалом. Все, что происходит там сегодня, достойно удивления, восхищения и, безусловно, достойно интереса очень многих людей. И того, чтобы узнавать эту прекрасную землю", - отметила директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

Директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева, в свою очередь, рассказала, что для выставки музей предоставил более 200 предметов декоративно-прикладного искусства.

"Таймыр, действительно, удивительное место. Край, овеянный легендами и сказаниями, суровый и необыкновенно красивый. Сегодня у нас проживают представители сразу пяти арктических этносов. И главная задача нас таймырских музейщиков, - сохранение и представление уникальной истории и культуры этих народов", - сказала она.

Выставка уже экспонировалась в Таймырском краеведческом музее в Дудинке. В Москве перед посетителями предстанет обновленная экспозиция - она дополнена произведениями из коллекции столичных музеев.

Живая иллюстрация

"Нам очень хотелось бы, чтобы на территории, где живут и работают наши сотрудники, чтобы на территории, где мы умеем, как никто другой, добывать из земли удивительные богатства, развивались самые разные виды творчества, искусства. Чтобы люди, которые там живут и работают, понимали, что мир вокруг них существует в разных плоскостях", - отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК "Норильский никель", при поддержке которого проходит выставка.

По ее словам, выставочный проект - живая иллюстрация уникального взгляда на Таймыр, на его самые разные богатства. "Нам кажется, что это блестящая практически 3D-иллюстрация того, что у нас есть и что нам еще предстоит с вами понять, открыть и полюбить", - добавила Зелькова.

Малевич, дневники и ритуальные маски

Согласно кураторскому замыслу, экспозиция показывает культуру коренных народов в диалоге с искусством русского авангарда и модернизма, участниками которого стали Казимир Малевич, Николай Суетин, Василий Ватагин, Франсиско Инфанте, Вячеслав Колейчук, и творениями современных художников - инсталляциями Егора Плотникова и стереокартинами Константина Худякова. Этот ряд продолжают работы первого долганского художника Бориса Молчанова, выполненные на ровдуге (коже) .

Основой выставки стали этнографические коллекции из фондов Таймырского краеведческого музея (г. Дудинка) одного из самых северных государственных музеев России. Этнографические экспонаты XIX - начала XX вв., предоставленные Таймырским краеведческим музеем, характеризуют культуру арктических этносов, ведущих традиционный образ жизни на территории Таймыра: энцев, ненцев, долган, нганасан и эвенков.

В экспозицию вошли долганские календари - паскаалы, предметы религиозного культа древнейшего народа Таймыра - нганасан, ритуальные маски одного из самых малочисленных народов мира - энцев и интерактивная зона чума.

Также демонстрируется коллекция костюма, созданная студентами Норильского колледжа искусств. Важным разделом экспозиции стали вновь обнаруженные отчетные материалы "забытой" этнографической экспедиции на Таймыр, совершенной сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1965 году, из собрания Всероссийского музея декоративного искусства: акварельные рисунки, фотографии, записи полевого дневника и отчеты, зафиксировавшие предметы и жанровые сцены из жизни коренных народов территории.