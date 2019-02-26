В Болгарии состоялась премьера фильма о российском дипломате графе Игнатьеве

СОФИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма о российском дипломате графе Николае Игнатьеве состоялась во вторник в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице. Первыми зрителями фильма "Русский граф Болгаров" (так называли российского дипломата в годы его работы в Болгарии) стали представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Болгарии, во главе с послом России Анатолием Макаровым. Идея фильма об Игнатьеве принадлежит послу Болгарии в России (в период с 2012 по 2018 год) Бойко Коцеву.

"Мы очень хотели сделать фильм к 140-летнему юбилею победы в Русско-турецкой освободительной войне и 140-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами. А граф Игнатьев был очень значимой фигурой в освобождении Болгарии от османского ига как патриот своей родины и выдающийся дипломат. Игнатьев очень известный человек в Болгарии и к нему в нашей стране относятся исключительно позитивно. Именно он буквально заставил турок подписать Сан-Стефанский мирный договор 3 марта", - напомнил Коцев.

Он также подчеркнул роль русского народа, который, в буквальном смысле, "вынудил российского императора Александра II начать войну за освобождение православных болгарских братьев-славян от османского рабства". "Русский народ выиграл войну, а потом политики-чиновники проиграли битву на Берлинском конгрессе, на который Игнатьева просто не пустили", - с сожалением констатировал болгарский дипломат.

"В год 140 юбилея победы в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов в России был организован конкурс на производство фильмов и организацию выставок, посвященных памятной дате, компания "Синема продакшн" подала заявку на производство документального фильма, посвященного Николаю Павловичу Игнатьеву, которая понравилась нашим экспертам, после чего было принято решение о финансировании производства этого кино, - рассказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - Роль личности, роль выдающегося дипломата в большой европейской дипломатической игре того времени невозможно переоценить. Граф Николай Игнатьев, которого здесь, в Болгарии, помнят и чтят, ставят памятники и называют его именем населенные пункты, в России знают мало. Этот фильм, надеюсь, позволит напомнить об этом выдающемся человеке".

Зрители, которые первыми посмотрели новое кино, признали, что "фильм получился великолепным", они узнали новые детали об истории взаимоотношении двух стран, о роли российской дипломатии в освобождении Болгарии. "Русский граф Болгаров" будет показан в ближайшее время на телеканалах двух стран.