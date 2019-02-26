Голодец: XVI конкурс имени Чайковского обещает "много прорывных историй"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. XVI международный конкурс имени Петра Чайковского, который пройдет в Москве и Петербурге с 17 по 29 июня, при всей своей традиционности обещает много прорывных историй. Об этом сообщила во вторник вице-премьер правительства РФ, сопредседатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец, выступая на пресс-конференции в Мариинском театре.

На этой встрече было объявлено о заключительном этапе подготовки к одному из крупнейших музыкальных конкурсов планеты, который соберет самое большое число участников за всю его историю. Прием заявок завершается 15 марта.

"С одной стороны это очень традиционный конкурс, а с другой стороны это конкурс, который всегда устремлен в будущее. И на нем будет очень много прорывных историй. Впервые в этом году будет новое направление - конкурс среди духовиков, это сегодня требование времени", - сказала Голодец, отметив, что этот вопрос бурно обсуждался. Вторым новшеством будет завершение конкурса в Московском концертном зале "Зарядье", что, как надеется вице-премьер, станет праздником для всей России и для всего мира.

Каждый конкурс открывает выдающиеся имена и вдохновляет новые поколения. Как сообщила Голодец, разработана специальная программа приглашения на заключительные этапы конкурса детей из музыкальных школ разных городов, чтобы они приобщились к смотру как его потенциальные участники. Сопредседатель оргкомитета конкурса художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил надежду, что "конкурс принесет ярчайшие открытия, назвав появление в программе двух новых дисциплин - конкурсов исполнителей на деревянных духовых и на медных инструментах "знаменательным событием исторического масштаба".

Еще одной важной особенностью он считает то обстоятельство, что все без исключения члены жюри обязались в течение всех трех туров присутствовать на выступлениях всех участников, что создаст равные условия для каждого конкурсанта. Прежде нередки были случаи, когда мэтры прослушивали только финалистов, что лишало одаренных участников, не прошедших в финал, шанса быть услышанными самыми авторитетными профессионалами. Маэстро обратил также внимание на то, что в жюри, наряду с выдающимися исполнителями, вошли крупнейшие музыкальные менеджеры мира.

Гергиев высоко оценил постоянную поддержку конкурса со стороны правительства РФ в лице Ольги Голодец. "Это очень здорово, что у конкурса есть такая непосредственная, прямая, внимательная забота о стороны правительства", - сказал Гергиев. В числе специальных наград конкурса он назвал учреждение приза имени Дмитрия Хворостовского для вручения этой награды российскому певцу или певице, "которые в какой-то степени будут напоминать о баритоне из Сибири, прославившем в мире российскую вокальную школу".

О конкурсе и его жюри

В минувшем году Конкурсу имени Чайковского исполнилось 60 лет. В России он имеет статус национального достояния и одного из главных событий общественной и культурной жизни страны. По результатам минувшего смотра (2015) его лауреатами стали музыканты из России, США, Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Армении, Румынии, Монголии, Литвы.

По предложению Гергиева на конкурсе учреждена высшая премия - Гран-при, присуждавшаяся уже дважды. Ее денежное содержание - $100 тыс., которые вручаются победителю дополнительно к сумме одной премии ($30 тыс.). Причем две этих высших награды никогда не делятся.

Выступления победителей конкурса запланированы на крупнейших музыкальных площадках мира - от Карнеги-холла до 74-ого Международного фестиваля фортепианной музыки имени Фредерика Шопена.