Мировая премьера "Мессы поминовения" Щедрина прошла в Петербурге в присутствии автора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Маэстро Валерий Гергиев дирижировал во вторник в Петербурге мировой премьерой "Мессы поминовения" - новым произведением народного артиста СССР Родиона Щедрина, посвященным памяти его супруги - балерины Майи Плисецкой. Первое исполнение произведения для хора a capella прошло в Концертном зале Мариинского театра в присутствии автора, который тепло поблагодарил маэстро и всех исполнителей за бережное отношение к его партитуре.

"Мариинский театр годится творческой дружбой с Родионом Константиновичем Щедриным. Наша человеческая дружба, которую я бы назвал безграничной, возникла потому, что возник такой творческий контакт. С 1980 года у нас были очень счастливые почти 40 лет дружбы с Майей Михайловной и с Родионом Константиновичем. Они оба и вместе занимают громадное место в моем сердце, и я очень благодарен судьбе за такой подарок", - сказал Гергиев на пресс-конференции в Мариинском театре, предшествовавшей премьере.

По мнению маэстро, Родион Константинович в свои 86 лет "полон творческих сил, горит и одержим идеей создать и не одно еще интересное произведение". Гергиев назвал большой честью тот факт, что композитор доверил артистам Мариинского театра мировую премьеру нового сочинения.

"Это очень мощный альянс, когда крупнейший художник нашего времени обращается к творчеству Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Это дает нам возможность связать непосредственно, одним каким-то движением, могучую русскую литературу и современную русскую музыкальную мысль и, если хотите, душу современной русской музыки", - считает Гергиев. Он гордится тем, что в Мариинском "идут едва ли не все спектакли, созданные Родионом Щедриным".

Для "Мессы поминовения" автор в качестве текста взял фразы, высеченные на надгробии Гоголя: "Горьким словом моим посмеюся", заимствованную из Библии, из книги пророка Иеремии, и "Ей, гряди, Господи Иисусе!" из Откровения апостола Иоанна Богослова. Оставляя слушателю возможность самостоятельно проникнуть в творческий замысел, Родион Щедрин приглашает каждого прочесть сочинение на свой лад. Отправной точкой для него стала гипотеза, возводящая слово "месса" к латинскому missio - "послание". А слово "поминовение" композитор в первую очередь адресует Майе Плисецкой.

Также в программу этого вечера вошли "Поэтория" Щедрина на стихи Андрея Вознесенского и "Мученичество святого Себастьяна" Клода Дебюсси. Вокальные партии исполнили Анастасия Калагина (сопрано), Ангелина Ахмедова (сопрано) и Екатерина Сергеева (меццо-сопрано). В роли чтеца в "Поэтории" выступил народный артист России Евгений Миронов. Всей программой дирижировал Валерий Гергиев.

Щедрин в Мариинском

В Мариинском театре идут почти все оперные и балетные спектакли на музыку Щедрина. Художественному руководителю театра Гергиеву в год его 60-летия композитор посвятил оперу "Левша" (2013). По заказу театра Щедрин сочинил затем оперу-феерию "Рождественская сказка" (2015 год). В Мариинском, помимо опер и балетов, неоднократно исполнялись и его симфонические сочинения.