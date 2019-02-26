В Малаге открылись три выставки Русского музея

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Сразу три выставки, которые посвящены роли женщины, открылись во вторник в первом в Европе зарубежном филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге. Об этом сообщили организаторы смотров.

В пиренейском королевстве были представлены экспозиции под названием "Святые, царицы, работницы. Образ женщины в русском искусстве", "Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда" и "Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской". Как уточнили организаторы выставок, "европейские зрители смогут не только полюбоваться красотой и гармонией женских образов, но и увидеть, как от Средневековья до ХХ века меняется роль женщины и отношение к ней в русском обществе и как на ее внешность, характер и деятельность влияют общественные события, мода, литература, искусство".

Заместитель директора по научной работе Государственного Русского музея Евгения Петрова рассказала ТАСС, что "все выставки посвящены роли женщины в российском обществе". "Испанская сторона попросила нас сделать такую выставку, потому что сейчас в Испании это очень актуальный вопрос, в правительство Испании вошло большое число женщин", - уточнила она. Петрова обратила внимание на важность темы, которая помогает показать "процесс развития роли женщины", а также "параллельно продемонстрировать развитие русского искусства".

Выставка "Святые, царицы, работницы. Образ женщины в русском искусстве" продлится год. На экспозиции представлено около 180 произведений искусства XV - XX веков из собрания Русского музея: живопись, скульптура, иконы, костюмы. Смотр "Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда" будет доступен для всех желающих до сентября текущего года. На экспозиции, отражающей вклад женщины в развитие отечественного искусства, представлены более 140 произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладное искусства XIX - XXI веков.

"Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской" также продлится до сентября. В экспозицию вошли 26 произведений знаменитых представительниц отечественного искусства 1900-1930-х годов.