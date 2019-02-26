Строительство нового корпуса театрального института имени Щукина завершится в декабре

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый корпус театрального института имени Щукина возле главного здания могут открыть в конце 2019 года. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства культуры РФ.

"Мы планируем полностью закончить стройку и внутреннюю отделку к 1 декабря этого года, если не возникнет никаких форсмажорных обстоятельств", - приводятся в сообщении слова ректора института Евгения Князева.

Уточняется, что в новом корпусе разместят Кафедру пластической выразительности актеров, большой танцевальный зал, две аудитории и склад декораций учебного театра. Кроме того, согласно плану, в хорошую погоду студенты смогут заниматься на крыше корпуса. Здание будет соединяться с главным корпусом переходом.

Сообщается также, что к 2020 году будут завершены реставрационные работы в принадлежащем вузу Доме князя Орлова. После открытия здесь будут находиться режиссерский факультет, учебные аудитории и Малая сцена учебного театра.