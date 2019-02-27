Rotten Tomatoes запретил размещать на портале комментарии о фильмах до их премьеры

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация интернет-портала о кинематографе Rotten Tomatoes, составляющего свою шкалу оценок фильмов, запретила своим пользователям оставлять комментарии к картинам до их официальной премьеры. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении руководства портала.

Кроме того, на сайте отныне не будет отображаться рейтинг ожидания фильмов, который в процентах демонстрировал то, насколько пользователи и кинокритики ждут ту или иную ленту. Теперь пользователи портала смогут лишь указать, планируют ли они посмотреть фильм. Такие нововведения, как отмечается, направлены на то, чтобы "более точно и честно выражать мнение поклонников, а также защищать публику и площадки обсуждения от злоумышленников".

Как пояснил журнал Variety, соответствующее решение было принято после того, как фильм "Капитан Марвел" (Capitain Marvel, 2019), мировая премьера которого намечена на 8 марта, получил огромное количество оскорбительных комментариев, в том числе в связи с якобы феминистическим подтекстом киноленты. Кроме того, фильм получил один из самых низких рейтингов ожидания (28%), что дало администрации портала основания полагать, что эта кампания со стороны пользователей была скоординирована. По данным Variety, руководство портала уже давно обратило внимание на подобную практику, но лишь после случая с "Капитаном Марвэл" решило действовать.

"К сожалению, мы наблюдаем рост неконструктивного вклада пользователей, периодически граничащего с троллингом, который, с нашей точки зрения, не идет на пользу нашей аудитории", - отмечается в заявлении портала. Решение о ликвидации рейтинга ожидания фильмов в нем объясняется еще и тем, что многие пользователи путали эту шкалу с оценкой фильма уже после выхода его в свет.

Фильм "Капитан Марвел" повествует о летчице ВВС США Кэрил Денверс, которая становится одним из самых сильных супергероев вселенной комиксов Marvel. Ее появление ожидается в четвертой части "Мстителей", которая выйдет в конце апреля.