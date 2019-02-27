Более 50 изданий эпоса "Калевала" представят на Днях культуры Карелии в Петербурге

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 50 изданий известного карело-финского эпоса "Калевала" представят на выставке, которая пройдет в рамках Дней культуры Карелии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Национальной библиотеке республики.

"Выставка "Коллекция изданий карело-финского эпоса "Калевала" будет организована в Музее-институте семьи Рерихов. Зрители увидят более 50 изданий книги на разных языках, в том числе редкие издания XIX века", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в экспозицию вошли гравюры российского художника Мюда Мечева и немецкого мастера Арчибальда Байората. Посетителям также будет доступна тактильная панель с программой "Тропою Леннрота", в основу которой легли путевые дневники автора "Калевалы", фольклориста Элиаса Леннрота. С ее помощью можно будет "пройти" по деревням Карелии, где побывал исследователь в поисках народных сюжетов.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Министерства культуры Карелии Гюльнара Мехралиева, в рамках Дней культуры республики запланированы концерты, выставки- ярмарки и мастер-классы. Они познакомят жителей и гостей Санкт-Петербурга с культурным наследием региона. "В делегацию вошли художники, мастера декоративно-прикладных искусств, творческие коллективы Карелии, среди которых Национальный театр, ансамбль песни и танца "Кантеле", вепсский народный хор и др. Всего около 120 человек", - сказала Мехралиева.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, зрители смогут услышать рэп на карельском языке в исполнении музыканта и актера Национального театра Карелии Андрея Горшкова, который выступает под псевдонимном Ondrei. Мастера из Петрозаводска, Олонецкого, Сегежского, Медвежьегорского, Беломорского районов проведут мастер-классы по созданию традиционной куклы, плетению изделий из бересты, игре на карельских инструментах.

Дни культуры Карелии будут организованы в Санкт-Петербурге с 28 февраля по 2 марта. Мероприятие приурочено к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2020 году.