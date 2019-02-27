Работы Шагала и Зверева по мотивам "Мертвых душ" покажут в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка "Птица-тройка и ее пассажиры", где покажут офорты Марка Шагала и графику Анатолия Зверева, пройдет в московском Музее AZ с 19 марта по 18 августа. Об этом сообщает в среду пресс-служба музея.

"Музей AZ представляет выставку "Птица-тройка и ее пассажиры". Новый проект объединяет графические произведения Анатолия Зверева, офорты классика европейского модернизма Марка Шагала и скульптурный объект одного из ведущих мастеров современности Вадима Космачева", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что творческие поиски столь разных художников ХХ века сходятся в одной точке - в какой-то момент источником их вдохновения оказались "Мертвые души" Николая Гоголя. "Каждый из них ощутил потребность окунуться в безграничный мир гоголевской поэмы и увидеть в ней образы, созвучные их стилю и времени. В свою очередь куратор проекта Полина Лобачевская в качестве ключа к экспозиции предложила универсальную метафору - пассажиры, мчащиеся на птице-тройке - расширяющую круг произведений и адресующую их зрителям XXI века", - поясняют в музее.

В музее уже показывали рисунки Зверева к различным гоголевским повестям. Однако многие из произведений, отобранных для предстоящей выставки, будут показаны впервые. Работы для экспозиции происходят из коллекции Музея AZ, Российского государственного архива литературы искусства (РГАЛИ) и частных собраний.

Офорты Шагала для выставки "Птица-тройка и ее пассажиры" предоставил коллекционер Борис Фридман. В 1923 году Амбруаз Воллар, французский меценат и книгоиздатель, обратился к художнику с предложением создать livre d"artist (особое коллекционное издание) на основе какого-либо литературного произведения. Выбор Шагала пал на произведение Гоголя. В течение двух лет художник создал 96 офортов с изображением персонажей и сцен поэмы "Мертвые души".

Космачев создал работу специально к предстоящей выставке. "Работая на стыке жанров и форм - скульптуры, инсталляции, технического эксперимента - Вадим Космачев живо откликнулся на кураторский замысел, дав свой вариант "птицы-тройки", - говорят в музее и добавляют, что экспозицию дополнят видеоработы художников-аниматоров Михаила Шепилова и Александры Анохиной. В рамках выставки пройдут детские образовательные программы, а также кинолекторий критика Андрея Плахова "Гротеск и сатира".