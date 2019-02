Александр Сокуров выступил автором проекта эрмитажного павильона РФ на биеннале в Венеции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Режиссер, народный артист России Александр Сокуров выступил автором проекта оформления павильона России на Венецианской биеннале в стиле Эрмитажа и осуществляет художественное руководство.

"Мы уже работаем вовсю, уже все активно идет <...> Я являюсь художественным руководителем этого эрмитажного павильона, это моя идея", - сказал Сокуров ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что предложение поучаствовать в проекте он получил от генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. "Михаил Борисович обратился ко мне с просьбой придумать что-нибудь, поскольку в этом году это эрмитажная тема, поскольку для меня это такое родное место совершенно, и потом отношение к Пиотровскому - абсолютно родственное какое-то", - рассказал он. Режиссер представил кураторам два варианта художественного проекта. "Один из вариантов мы в конце концов утвердили", - добавил он.

В творческую команду, которая на протяжении двух месяцев работает над его воплощением, по словам Сокурова, вошли, в том числе, художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег" (посвящен Эрмитажу), а также молодые петербургские скульпторы и художники из Петербурга. "Я очень надеюсь, что это будет интересно для европейцев", - сказал Сокуров.

Он рассказал, что творческая команда в настоящее время сталкивается с некоторыми трудностями в работе над проектом из-за задержки заявленного финансирования. "Поскольку у нас там много специальной ручной работы, которую делают и студенты, мы нуждаемся в том, чтобы сейчас там в конце концов решился вопрос финансовый", - сказал он, отметив, что речь идет о небольших суммах. "Посмотрим, как в итоге все получится, чтобы эта нехватка денег не привела к тому, что что-то будет сделано торопливо и не очень качественно", - добавил он.

Режиссер не исключил, что художественный проект, который покажут в Венеции, в будущем сможет увидеть и публика в России, а именно - в Эрмитаже. "Я предложил Михаилу Борисовичу забрать в Эрмитаж потом все это, это просто художественное произведение, и создается специально для этого, и можно сделать такую выставку", - сказал он.

Инсталляция "Фламандская школа"

Ранее комиссар российского павильона, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский сообщил, что в одном из пространств выставки будет показана инсталляция "Фламандская школа" театрального художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая. Произведения старых мастеров экспонироваться не будут, при этом работы современных художников будут тематически связаны с Эрмитажем.

Также известно, что частью оформления российского павильона на Венецианской биеннале станут копии фрагментов знаменитых фигур атлантов, которые украшают крыльцо перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.

Планируется, что оформление павильона начнется в апреле.

О Биеннале

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году звучит как "Чтоб вы жили в интересные времена" ("May You Live In Interesting Times") - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение.