Верка Сердючка готова выступить от Украины на "Евровидении-2019"

"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать [Украину]", - сказал артист телеканалу "360".

Данилко отметил, что участники национального отбора отказались от участия в конкурсе из-за его политизации. "У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве", - сказал Данилко. Он допустил, что в этом году Украина вообще может отказаться от участия в песенном конкурсе. "Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно", - добавил артист.

Андрей Данилко уже представлял Украину на "Евровидении-2007" в Хельсинки. По итогам голосования он занял второе место.

23 февраля украинская певица Maruv (Анна Корсун) выиграла национальный отбор на "Евровидение", однако ряд украинских политиков выступил категорически против участия певицы в конкурсе из-за ее гастролей в России. Одновременно Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выставила певице жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ". В результате переговоров стороны не смогли прийти к соглашению и не подписали контракт, который позволил бы певице выступить на "Евровидении". Кто будет представлять Украину на конкурсе, до сих пор неизвестно, так как еще три других финалиста национального отбора - коллективы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes отказались ехать на конкурс.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.