Имя украинского участника "Евровидения-2019" могут назвать в начале марта

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Имя участника конкурса "Евровидение" от Украины может быть названо в начале марта этого года. Об этом сообщила в среду PR-директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко.

"НОТУ должна назвать участника от Украины в первую неделю марта", - заявила она в эфире радио "Свобода", комментируя ситуацию вокруг национального отбора.

По словам Сидоренко, в настоящее время вещатель ни с кем не ведет переговоры об участии в конкурсе. "Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей", - сказала представитель НОТУ. По ее словам, как только победитель национального отбора Maruv отказалась подписать договор с вещателем, такое предложение было сделано вначале участнику, который занял второе место (группа Freedom Jazz), а затем - третье (группа Kazka), однако они отказались от сотрудничества.

Ранее в среду вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, в которые, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России. В итоге до сих пор так и не ясно, кто от Украины поедет на "Евровидение". А член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила, что Киев откажется от участия в конкурсе в этом году ввиду его политизации.