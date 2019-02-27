В Казани открылся центр татарской культуры с уникальными экспонатами

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Центр татарской культуры заработал на базе Казанского кооперативного института в среду. В нем собрано 60 различных экспонатов, среди которых древний Коран и бытовые предмет XIX-XX веков, сообщила пресс-служба вуза.

"На территории Центра расположился музей, где размещены уникальные экспонаты и артефакты: старинный Коран, шамаили, картины, фотографии, бытовые предметы XIX-XX веков - всего 60 экспонатов, 20 репродукций. В музее также собраны книги, рассказывающие о жизни татар, проживающих в регионах Российской Федерации, СНГ и зарубежья. Отметим, что сегодня в ходе встречи гости презентовали Центру свои дорогие сердцу экспонаты, пополнив драгоценную коллекцию уникальных свидетельств истории и культуры татар", - говорится в сообщении на сайте института.

По словам ректора вуза Алсу Набиевой, идея создания подобного центра поступила от студентов, проявляющих большой интерес к татарскому языку. На базе созданного центра планируется в ближайшее время запустить курсы татарского языка по трем уровням: начинающий, базовый и литературный. Кроме того, здесь будут проводится встречи с выдающимися представителями татарского народа, круглые столы и мастер-классы.