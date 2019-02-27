Минкультуры поддерживает идею создания некоммерческих фондов при музеях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минкультуры России считает целесообразным развивать работу по созданию некоммерческих фондов при федеральных музеях, подведомственных Минкультуры, принимая во внимание перспективность данного направления деятельности. Об этом заявил на заседании коллегии ведомства в среду министр культуры Владимир Мединский.

"Мы приветствуем, мы будем поддерживать [создание фондов]. Чем больше денег проходит через фонд, тем лучше работает учреждение. Но это должны быть спонсорские средства, это не должны быть средства, которые музей зарабатывает эксплуатацией госимущества", - сказал Мединский.

Директор департамента музеев Владислав Кононов сказал, что в настоящее время о формировании подобных структур Минкультуры сообщили шесть музеев. Это Третьяковская галерея, Русский музей, Всероссийский Музей декоративного искусства, Музей Победы, музей-заповедники "Кижи" и "Петергоф".

"Есть ряд аспектов. Во-первых, средства, привлекаемые в эти фонды, должны быть именно спонсорскими, а не платой за оказание услуг, связанных с предоставлением, например, помещений в аренду, с организацией там различного рода мероприятий ", - сказал Кононов и уточнил, что внебюджетные доходы должны поступать на счет самого музея.

Также, по его словам, учредителем таких фондов должен выступать исключительно сам музей, а не физические лица, так или иначе афилированные с деятельностью музея. "У нас есть примеры, к сожалению, когда фонды создаются физическими лицами, которые занимают определенные должности в музее. В таком случае говорить о прозрачности таких фондов не приходится", - отметил директор департамента.

Минкультуры рекомендует, чтобы пост руководителя фонда занимал директор музея. "При каждом музее должен быть создан только один подобный фонд. Соответственно, там, где создано более одного фонда или где учредителем являются физические лица, должны быть предприняты корректирующие действия. В связи с этим прошу подведомственные музеи в срок до 31 мая пересогласовать с министерством уже существующие фонды, в тех случаях, где это необходимо, переоформить уставные документы, а также прекратить существование структур, которые не вписываются в озвученные требования", - заключил Кононов.