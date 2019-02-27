Музей Таймыра представил в Москве уникальную коллекцию артефактов шаманской культуры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Таймырский краеведческий музей (Дудинка, Красноярский край) представил уникальную коллекцию артефактов шаманской культуры народов севера на выставке "Таймыр. Гений места", которая начала свою работу на площадке Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. Об этом сообщила в среду ТАСС директор таймырского музея Ольга Корнеева.

"Выставка начала свою работу сегодня, на ней представлены более 200 наших экспонатов. Среди них есть очень редкие, связанные с культами народов севера - это шаманские предметы культа, идолы, погребальные маски, элементы одежды последнего шамана Таймыра Тубяка Костеркина (на Таймыре нет шаманов более четверти века - прим. ТАСС)", - рассказала Корнеева.

Также по ее словам, на выставке будут представлены одежда и предметы быта коренных народов севера, изделия мастеров-косторезов. "Посетители выставки познакомятся и с историей освоения Русского Севера, на выставке мы представим макет первого заполярного города - Мангазеи", - добавила она.

Также на выставке представят работы художников-авангардистов, сообщили в московском музее. "Выставка расширяет горизонты, показывая культуру коренных народов в диалоге с искусством русского авангарда и модернизма, участниками которого стали Казимир Малевич, Николай Суетин, Василий Ватагин, Франсиско Инфанте, Вячеслав Колейчук, и творениями современных художников - медитативными инсталляциями Егора Плотникова и стереокартинами Константина Худякова, напоминающими о древних ритуалах", - говорится в сообщении Всероссийского музея декоративного искусства. Работы были предоставлены столичными музеями.

Выставка организована Агентством по развитию Норильска при содействии компании "Норникель" и группы "Интеррос". Агентство развития Норильска - автономная некоммерческая организация, основными направлениями деятельности которой являются: "Бизнес", "Туризм", "Девелопмент", "Инвестиции", "Социокультурные проекты". Учредители агентства - администрация города Норильска, компания "Норникель", Благотворительный фонд Владимира Потанина.