Фестиваль театров малых городов России пройдет в мае под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Фестиваль театров малых городов, который объединит 16 творческих коллективов из разных уголков России, пройдет в городе Камышине Волгоградской области с 24 по 30 мая. Его откроет народный артист России Евгений Миронов, сообщила в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Открытие фестиваля планируется провести на набережной Камышина, в нем примет участие художественный руководитель Театра наций, народный артист Евгений Миронов. Творческий форум пройдет на трех площадках - в Камышинском драматическом театре, ДК "Текстильщик" и кинотеатре "Дружба". В преддверии фестиваля в марте в Камышине состоится творческая лаборатория по современной драматургии с участием артистов Камышинского драматического театра и режиссеров-постановщиков из Москвы и Санкт-Петербурга", - приводят в сообщении слова заместителя губернатора - председатель комитета культуры Волгоградской области Владимира Попкова.

В этом году в Камышине соберутся 16 творческих коллективов из Свердловской и Самарской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского края.

Проект включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Творческие коллективы презентуют свои постановки, примут участие в обсуждениях и мастер-классах, встречах с деятелями российской культуры, смогут ознакомиться с новыми пьесами российских драматургов и художественными проектами разнообразных форматов.

Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакли-победители в большой и малой формах, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве на сцене государственного Театра Наций.