Фестиваль "Камерата" памяти литовского дирижера Саулюса Сондецкиса открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный музыкальный фестиваль "Камерата" памяти литовского дирижера и педагога, народного артиста СССР Саулюса Сондецкиса (1928-2016 годы) открылся в среду в Петербурге. Праздник соединил две даты - 90-летие со дня рождения выдающегося музыканта и 30-летие создания им оркестра "Санкт-Петербург Камерата".

"Одна из главных целей фестиваля - встреча с коллегами и друзьями, ведь работа в "Камерате" связана, пожалуй, с самым ярким, счастливым периодом нашей жизни. Я надеюсь, что благодаря фестивалю мы сможем хотя бы отчасти вернуть ту радость творческого общения, которую имели в те годы. Нашей задачей является продолжение деятельности Саулюса Сондецкиса, который объединял всех музыкой, вне языковых и других различий", - сказал журналистам сын дирижера, художественный руководитель фестиваля виолончелист Витаутас Сондецкис, солист и концертмейстер NDR Elbphilharmonie Оrchesters (Германия).

В Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича на открытии в исполнении Оркестра "Санкт-Петербург Камерата" прозвучали произведения Баха, Бруха, Моцарта, Чайковского, Шумана и современного литовского композитора Гедиминас Гельготаса. Солировали музыканты из России, Бельгии, Германии, Литвы и Франции, которые в начале своего творческого пути общались с маэстро и помнят его профессиональные уроки.

Еще два фестивальных концерта пройдут в апреле в Малом зале Филармонии и в Эрмитажном театре, который многие годы был местом работы Саулюса Сондецкиса. Как реликвию маэстро хранил служебное удостоверение сотрудника Государственного Эрмитажа, где он осуществил оригинальную программу "Эрмитажная академия музыки". В его концертах солировали тогда еще начинающие музыканты - пианистка Полина Осетинская, трубач Сергей Накаряков, принимающие участие в этом фестивале. Среди других участников - виолончелист Давид Герингас, концертмейстер оркестра "Виртуозы Москвы" Алексей Лундин, дирижер и скрипач Михаил Симонян.

Оркестр "Санкт-Петербург Камерата" маэстро сформировал из студентов Ленинградской консерватории, которая за его заслуги присвоила ему звание почетного профессора. В 1990 году оркестр перешел под патронат Государственного Эрмитажа. Вскоре молодой коллектив стал получать приглашения от самых престижных концертных организаций мира. Залогом этого интереса служил авторитет Саулюса Сондецкиса, который был дирижером мирового уровня.

За полвека творческой деятельности он дал более 3 тыс. концертов, с успехом выступал почти во всех европейских странах, а также в государствах Америки и Азии. По признанию маэстро, одним из самых любимые его городов был Санкт-Петербург.