Петербургский театр "Организмы" представит спектакль-пародию на "Золотой маске"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр "Организмы" представит в четверг на фестивале "Золотая маска" спектакль-пародию "Ноу Шоу", показ пройдет в Культурном центре ЗИЛ.

"Тема спектакля - погружение в обывательский мир. В свойственной для театра форме - смесь декламации, рэпа, драматической игры и танцев - ребята расскажут о жизни без огня, о жизни, полной страхов и ограничений, о жизни, где нет шоу", - рассказал режиссер и актер Вова Антипов.

Его партнерами по постановке выступают Саша Бянкин и Саша Серов.

"Пародией на литературный вечер, пародией на рэп-баттл и пародией на жанр пародии" назвала эту работу театральный критик, кандидат искусствоведения Юлия Клейман. По ее оценке, "эстетический диапазон, в котором работает команда петербургского андеграундного театра "Организмы", простирается от конферанса Аристида Брюана эпохи fin de sicle до концертов группы "Ленинград". Это отвязное и вульгарное, лиричное и нежное анти-шоу, где самые разные структурные элементы возникают и тут же отменяют сами себя".

История театра "Организмы" началась десять лет назад. Студию молодых актеров основали петербургский драматург Вова Антипов и музыкант, художник Саша Бянкин. Новый проект собрал талантливых и перспективных артистов, которые начали представлять публике не только спектакли, но и музыкальные концерты, перформансы, выставки. Свои работы театр часто привозит на различных современные фестивали, где их творческие находки не теряются среди других экспериментальных постановок.

"Ноу Шоу" - один из более пятнадцати проектов, которые были осуществлены за время деятельности этого содружества. В Петербурге у молодого коллектива уже много поклонников, оценивших яркую форму постановок и умение исполнителей вести диалог со зрительным залом.