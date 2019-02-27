Фестиваль "Золотая маска" открывает в Москве программу "Детский Weekend"

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в четверг в Москве внеконкурсную программу "Детский Weekend", в ходе которой будут представлены постановки, созданные по новым текстам для детей и подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

"Откроется "Детский Weekend" спектаклем "Считалка" проекта "Дочери Сосо" в постановке Жени Беркович. Затем будут показаны "Дети ворона" Центра им. Вс. Мейерхольда в постановке Екатерины Корабельник и "Мучные младенцы" Московского театра кукол в постановке Натальи Пахомовой", - проинформировала собеседница агентства. Она рассказала, что прежде все три названия были представлены в форме эскизов в прошлогодней лаборатории "Детский Weekend", посвященной работе с новыми текстами для детей и подростков. В этом году "Детский Weekend" представляет их в своей программе уже как полноценные спектакли.

В общей сложности в афишу программы включены 11 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ханты-Мансийска и Хабаровска. Всего в рамках программы "Детский Weekend" с 28 февраля по 17 марта состоятся более 20 показов спектаклей для детей, отметила представитель пресс-службы "Золотой маски".

"Когда мама была маленькой"

По ее словам, специальная программа проекта также насыщена событиями. 2 и 3 марта пройдет лаборатория "Театр и современная драматургия для подростков", которая станет продолжением прошлогоднего опыта работы с литературными текстами для детей. Новая команда молодых режиссеров подготовит эскизы спектаклей по пьесам, попавшим за прошедшие два года в шорт-лист фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

4, 5 и 6 марта "Детский Weekend" и образовательный проект "Институт театра" организуют драматургическую лабораторию под руководством Вячеслава Дурненкова для авторов, желающих создать пьесу для детей до 10 лет. На трехдневный интенсив приглашены драматурги, уже имеющие опыт написания пьес для детей, а также те, у кого есть интерес к их созданию. По итогам этой работы пройдет круглый стол, где молодые режиссеры и драматурги обсудят, кто сегодня создает пьесы для детей и подростков и насколько это престижно в профессиональной среде.

11 и 12 марта состоится мастер-класс режиссера и педагога Яны Туминой. С 14 по 17 марта во второй раз пройдет театральная лаборатория режиссера Марфы Горвиц для детей и их родителей "Когда мама была маленькой".

"Этот опыт объединения семьи с помощью театра в прошлогодней программе "Детский Weekend" имел такой успех, что в этом году лабораторию решили повторить. Суть четырехдневной совместной работы в том, что родители и дети вместе создают документальный спектакль, основанный на воспоминаниях мам и пап. Одновременно они занимаются интенсивным театральным тренингом по четырем направлениям: актерское мастерство, драматургия, танец, сценография. Дети играют своих родителей, погружаясь в их детство, по-новому узнавая историю семьи и своих самых близких людей, в финале участники лаборатории покажут спектакль для родных и друзей", - сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На фестивале проводится также внеконкурсная программа, включающая проекты "Маска плюс", "Детский Weekend", "Золотая маска" в кино", "Золотая маска" в городе", "Институт театра" (для молодых театральных профессионалов) и "Russian case", адресованный зарубежным продюсерам и критикам.