В Дагестане открыли обновленное после пожара здание Даргинского театра

ИЗБЕРБАШ /ДАГЕСТАН/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Отремонтированное после пожара здание Даргинского государственного музыкально-драматического театра имени Омарла Батырая открыли в среду в дагестанском городе Избербаш. На церемонии открытия здания театра после реконструкции побывал корреспондент ТАСС.

В 2007 году пожар уничтожил единственный театр в городе. Из-за нехватки финансов ремонт здания затянулся. В 2017 году благодаря реализации федерального проекта "Культура малой родины" театр получил средства на модернизацию и техническое перевооружение.

Кроме того, средства на реконструкцию театра были выделены в рамках финансирования по Республиканской инвестиционной программе.

Распахнутые ворота, красная ковровая дорожка и весь коллектив театра встречали гостей во дворе, где собралось много людей из разных уголков Дагестана - руководители театров республики, главы районов, депутаты Госдумы РФ и Народного собрания, журналисты, горожане. Многие из них подходили и поздравляли директора Даргинского театра Рупата Чаракова.

Театр с уникальными условиями

"Работаю в этом театре более 40 лет, 32 года руковожу театром. В 2007 году у нас произошел пожар. Несмотря на это, мы не прекратили свою деятельность и начали ставить спектакли в столярном цеху, где сделали небольшую сцену, зрительный зал на сто мест. Там все время и выпускали спектакли", - рассказал ТАСС Чараков.

"Мы не могли ставить масштабные спектакли по понятным причинам. Народ шел, зал был полный. Бывали в гастролях, участвовали в фестивалях. А сейчас будем и к себе приглашать", - добавил он.

Чараков сообщил, что сейчас творческий состав театра составляют 40 человек, из которых 30 - актеры, музыканты.

По словам директора, здание театра было построено в 1961 году, изначально там размещался кинотеатр, который потом переоборудовали под театр.

"После ремонта все совершенно по-другому. Это уже современный театр с уникальными условиями. Такого светового, звукового оборудования, как у нас, ни в одном театре республики нет, последние модификации оборудования, - рассказал директор театра. - Зал, как и ранее, рассчитан на 250 мест".

"Мы уже готовим новые спектакли. Поставим "Хануму" Цагарели, мы - единственный театр республики, который еще не ставил ее. Буквально в апреле завершаем работу над "Банкротом" Островского. Поставим детские спектакли", - сообщил, отвлекаясь на рукопожатия и поздравления гостей, собеседник ТАСС.

Цветы, красная лента, фильм

Официальная часть мероприятия началась с возложения цветов к памятнику Омарле Батыраю во дворе театра. Участие в нем приняли глава Дагестана Владимир Васильев, спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, представители правительства республики, министры, депутаты, руководители дагестанских театров, артисты и другие. Затем перед входом в здание театра состоялась церемония разрезания красной ленты, которую провели Васильев, Шихсаидов, министр культуры Дагестана Зарема Бутаева и Рупат Чараков.

В фойе театра художественный руководитель Даргинского театра Мустафа Ибрагимов провел для гостей экскурсию. После уже в зале показали небольшой фильм об истории Даргинского театра, подготовленный журналистом республиканского ТВ-канала "РГВК "Дагестан" Хамис Шамиловой.

"Создан Даргинский театр 11 сентября 1961 года на базе первой национальной даргинской студии при Ереванском художественно-театральном институте. С этого времени театр носит имя классика дагестанской поэзии 19 века Омарла Батырая <...> Труппа театра успешно гастролирует не только по городам и районам республики, но и в Ставропольском крае, в Республике Калмыкия, Ростовской и Астраханской областях", - звучал за кадром голос журналиста.

Ожидание в 10 лет

После просмотра фильма ведущий мероприятия пригласил на сцену главу Дагестана Васильева, который поздравил собравшихся с открытием восстановленного здания театра.

"Десять лет ждали этого наша труппа, руководители, а самое главное - зрители, которые любят свой театр. И, наконец, это случилось. И мы рады, что это случилось в 2019 году, который объявлен Годом театра. У нас сегодня в республике успешно работают 12 государственных и более 30 народных театров, в которых трудятся выдающиеся артисты", - сказал Васильев.

Он отметил, что со дня основания в 1961 году Даргинский театр играет "важную роль в культурной жизни даргинского народа и, обогащая национальное театральное искусство, коллектив театра вносит большой вклад в дело сохранения, развития и приумножения многогранного, многонационального духовного наследия Дагестана".

"Несмотря на все трудности, труппа работала и после пожара, воплощая на сцене классическую и современную драматургию, достойно представляя дагестанскую культуру на фестивалях и конкурсах, в том числе и за пределами республики. Сегодня коллектив Даргинского театра вновь у себя дома, в котором созданы все условия для плодотворной творческой работы", - добавил глава региона, пожелав коллективу театра "как можно больше радовать своих зрителей и получать заслуженные награды".

Дагестанский праздник

Председатель Союза театральных деятелей Дагестана, худрук Кумыкского музыкально-драматического театра имени А. Салаватова, народный артист РФ Айгум Айгумов от имени руководителей всех театральных коллективов республики поздравил коллег и отметил, что это "большой праздник не только даргинского театра, даргинского народа, но это и праздник дагестанский".

"После пожара коллектив Даргинского театра не пал духом. Он все 10 лет боролся, творил в плотническим цеху. Они здесь изо дня в день, из года в год старались, находили пьесы, играли в этих условиях, но никогда не жаловались. Это вообще героический коллектив и очень талантливый <...> Куда бы они не поехали, они всегда приезжали с победой", - сказал Айгумов.

"2019 год в России объявлен Годом театра, в рамках которого по всей стране проходит всероссийский театральный марафон. По аналогии в Дагестане тоже пройдет театральный марафон, в котором примут участие все государственные театры, а также народные, любительские и молодежные театральные коллективы. Сегодня переходящий кубок я хочу вручить Даргинскому театру. Обойдя все театры, этот кубок в декабре будет вручен старейшему коллективу Дагестана - Русскому драматическому театру имени Горького", - сообщил Айгум Айгумов.

Поздравила коллектив театра и заслуженный деятель искусств России, театральный критик Гулизар Султанова. Она отметила, что знает Даргинский театр как "театр-труженик, как театр, который состоит из больших готовых профессионалов, получивших свою подготовку в лучших театральных вузах страны".

"Требовательность к себе, к своей продукции с самого начала была заложена в истории Даргинского театра. Пусть живет и процветает Даргинский театр в своем реконструированном, обновленном красивом здании, продолжая нести то вечное, доброе, разумное, с которого начиналась история этого театра", - сказала Султанова.

Подарок всем

В завершение официальной части мероприятия Рупат Чараков со сцены поблагодарил всех, кто принимал участие и помог в восстановлении театра: "Благодарю всех за то, что помогли и пришли на наш праздник, спасибо всем. На этой прекрасной сцене мы осуществим постановки прекрасных спектаклей, создадим прекрасный образ. Душа радуется, когда смотришь на все это", - заключил директор театра.

После торжественное мероприятие продолжилось театрализованной концертной программой с участием творческих коллективов Дагестана.

По словам одного из зрителей, главы Левашинского района Дагестана Шамиля Дабишева, новое здание - "настоящий подарок как коллективу театра, так и всему городу Избербаш, который получил современный культурный центр, и в целом всей республике". "Открытие нового здания, возобновление полноценной работы театра - дополнительная помощь жителям Дагестана в изучении родных языков, истории наших предков. Это продолжение жизни, улучшение ее качества. Поздравляю всех с этим замечательным событием", - сказал ТАСС Дабишев.