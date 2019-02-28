Московский театр "Школа современной пьесы" вернул в репертуар "Город" Гришковца

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Школа современной пьесы" под руководством народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза вернул в репертуар спектакль "Город" по пьесе известного драматурга Евгения Гришковца. Премьера возрожденной постановки с обновленным составом исполнителей состоится в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы возобновляем спектакль "Город" по одноименной пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза и сценографии Давида Боровского", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "Город" - экзистенциальная драма современного человека, который пытается разобраться в себе, своих рефлексиях, поступках, разочарованиях и целях. Главному герою кажется, что он сможет открыть новую страницу своей жизни, если он уедет. При этом ему не важно, куда. Ему важно уехать отсюда, из этого мегаполиса, где все слишком суетно, шумно и бессмысленно.

"В диалогах с женой, другом, отцом раскрывается образ героя - нашего современника, в котором многие узнают самого себя", - отметила представитель пресс-службы.

Она сообщила, что "Город" шел на сцене театра "Школа современной пьесы" с 2002 по 2017 год. Спектакль был участником международных театральных фестивалей, а режиссер постановки Иосиф Райхельгауз получил за ее создание Премию Москвы.

С 2019 года спектакль возобновляется в новом актерском составе, подчеркнула представитель пресс-службы театра.

Старый спектакль на новый лад

О том, чем новый "Город" будет отличаться от спектакля, который долгое время был визитной карточкой театра, получил престижные награды, признание критики и публики, рассказал ТАСС режиссер спектакля, худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Город" - вторая в нашем театре премьера пьесы Гришковца без самого Гришковца, - заметил режиссер. - Все началось с того, что он стал играть свои моноспектакли именно на сцене "Школы современной пьесы". "Как я съел собаку", "Дредноуты", "Планеты". А затем мы первыми выпустили спектакли по его пьесе "Записки русского путешественника" и вскоре после этого "Город".

Райхельгауз напомнил, что главную роль в том спектакле играл очень интересный артист Саид Багов, его друга - известный ныне режиссер Виктор Шамиров. "Отца героя играл Альберт Филозов, а я - роль Водителя, - уточнил режиссер. - Но главное - это работа художника Давида Львовича Боровского, которая оказалась одной из последних его работ. В качестве художника по костюмам он пригасил совсем юную и в то время малоизвестную Машу Хазову, которая впоследствии стала Марией Трегубовой, одним из сильнейших современных сценографов, обладательницей всевозможных театральных премий".

Описывая спектакль, его создатель не скупился на эмоции. "Мы с Давидом Львовичем (Боровским) придумали в этом спектакле особое ощущение Города, в котором неуютно, некомфортно, негде раздеться, негде зайти в туалет, негде поесть. Зрителей, которые по традиции пытались пройти через главный вход, мы останавливали и вручали листовки с картой прохода в Город Гришковца. Надо сказать, что тогда еще никто не слышал о квестах или иммерсивных спектаклях, но мы все это уже применили", - заявил Райхельгауз.

"Путь зрителей шел к внутреннему техническому входу в театр через двор, между баками с мусором, где валялись бомжи, кругом были лужи и грязь. И если мы считали, что луж маловато, мы их углубляли, наваливали мешки с мусором, - пояснил свой замысел режиссер. - Когда мы были вынуждены уйти из здания на Неглинке в связи с пожаром, мы потеряли возможность реализовать эту затею и на время сняли спектакль. Сегодня мы восстанавливаем его, потому что пьеса не потеряла актуальность".

По словам режиссера, введены новые актеры, что, разумеется, принципиально изменит акценты и даже во многом содержание спектакля. "У нас новый главный герой - Александр Овчинников, замечательный артист, играющий главные роли во многих спектаклях репертуара, но прежде всего в нашем любимом "Спасти камер-юнкера Пушкина". Известная актриса Екатерина Волкова играет Жену, Александр Галибин - Отца, Друга сыграет Иван Мамонов, из старого состава остается Владимир Шульга и я в роли Водителя. Это будет совершенно свежий вариант, который, сохранив сценографию и главную идею, станет по-новому мотивированным и наполнится другими характерами и эмоциями", - заверил Райхельгауз.