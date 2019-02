Хавьер Бардем и Пенелопа Крус сделали из своих "Оскаров" лампы-ночники

49-летний Бардем завоевал награду Американской академии киноискусств за роль второго плана в фильме "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007), а 44-летняя Крус - за роль второго плана в картине "Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona, 2008).

"Они [статуэтки] у нас снабжены электрическими лампочками", - рассказал Хавьер во вторник в телепередаче Конана О'Брайена на канале NBC. "Мы включаем их и читаем под их свет. Мы читаем много, потому что это единственный способ напомнить самим себе, насколько мы хороши. Ведь для нас "Оскар" всегда включен", - пояснил актер.

Крус и Бардем познакомились на съемках в 1992 году - в самом начале их кинематографической карьеры. Через три года после съемок в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" они поженились. У пары двое детей.

Статуэтка, созданная по проекту арт-директора студии Metro-Goldwyn-Mayer Седрика Гиббонса, представляет собой стилизованную фигурку рыцаря с мечом, стоящего на катушке кинопленки с пятью спицами, которые символизируют пять гильдий, первоначально входивших в состав академии: актеров, режиссеров, продюсеров, технических сотрудников и сценаристов. Каждая статуэтка изготовлена из бронзы и покрыта 24-каратным золотом, ее высота - чуть больше 34 см, а вес - 3,85 кг.