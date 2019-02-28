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Глава Роспечати написал книгу о "лихих" 90-х

Как сообщили в издательстве "Пашков дом", в книге "Ароматы моей биографии" собраны "подробности из жизни масштабных, легендарных, неоднозначных личностей"
Глава Роспечати Михаил Сеславинский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Роспечати Михаил Сеславинский, которому в четверг исполнилось 55 лет, написал книгу "об угасающих 80-х и лихих 90-х" годах прошлого столетия. Об этом журналистам сообщили в издательстве "Пашков дом". Книга выйдет из печати в начале марта.

"Поданные в жанре жесткой, откровенной, в чем-то даже беспощадной мемуаристики, "Ароматы моей биографии" повествуют о судьбах представителей советского (а впоследствии и российского) истеблишмента", - отметили в издательстве. Автор рассказывает "об угасающих 80-х и лихих 90-х годах прошлого века" и нулевых годах века нынешнего.

В издательстве обратили внимание, что в книге собраны "подробности из жизни масштабных, легендарных, неоднозначных личностей", которые встречались автору.

По словам главы Роспечати, он ведет рассказ о самом себе, приехавшем в столицу из глубинки.

"Прекрасный и безумный город многих сводил с ума. Свел с ума он и меня - тем, что свел с незаурядными людьми. Моя книга - об оборотной стороне их жизни, о которой многие вокруг даже не догадываются", - привели в пресс-службе слова Сеславинского. Он отметил, что все имена в книге изменены, однако "многие из тех, кто и доныне активно проявляет себя в политике, культуре, бизнесе, увидят и узнают себя".

Сеславинский также известен как автор сборника детских рассказов "Частное пионерское", сборника статей "Homo scriptoris ("Человек пишущий"), книг "Аромат книжного переплета", "Поларис", "Рандеву" и других.

Теги
Сеславинский, Михаил ВадимовичРоссия
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