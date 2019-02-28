Продажи билетов на "Евровидение-2019" начнутся 28 февраля

ТАСС, 28 февраля. Организаторы "Евровидения-2019" - Европейский вещательный союз (EBU) и израильская вещательная компания KAN объявили о старте в четверг в 21:00 по мск продаж билетов на конкурс. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте "Евровидения".

Билеты можно будет приобрести онлайн через израильского билетного оператора Leaan, который является официальным партнером Евровидения. Отмечается, что желающим посетить полуфиналы, а также суперфинал конкурса предстоит заплатить от 300 шекелей (около 5,5 тыс. рублей).

Организаторы указывают, что в 2019 году основной зал, где пройдут выступления участников, и "зеленая комната", в которой будут ожидать своего выхода артисты, разместятся в разных павильонах "Экспоцентра Тель-Авив". Билеты в эти зоны необходимо приобретать отдельно.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.