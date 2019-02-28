Kronos Quartet сыграет в "Зарядье" новое сочинение Владимира Мартынова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американский струнный коллектив Kronos Quartet выступит 6 марта в московском концерном зале "Зарядье" с программой, включающей мировую премьеру сочинения российского композитора Владимира Мартынова. Об этом маэстро сообщил в четверг ТАСС.

Произведение "Влюбленное анданте" стало не первой совместной работой квартета из Сан-Франциско и Мартынова.

"Обычно я пишу развернутые произведения, которые идут не менее получаса. Здесь же был заказ на небольшое, пятиминутное произведение, которое требует другой техники. Тут мне пришлось сделать концентрированную вещь", - сообщил композитор.

Также Мартынов отметил высокое мастерство исполнителей.

"Я считаю, что это один из самых интересных музыкальных ансамблей, которые работают на стыке академической и неакадемической музыки, и вообще это выдающиеся исполнители. Великое счастье с ними сотрудничать", - подчеркнул маэстро.

На концерте коллектива также прозвучат сочинения Антонио Хаскелла, Майкла Гордона, Кшиштофа Пендерецкого, Джона Освальда, Астора Пьяццоллы, Терри Райли и других авторов.

Kronos Quartet

Струнный квартет был создан в 1973 году скрипачом Дэвидом Харрингтоном, сегодня вместе с ним играют коллега Джон Щерба, альтист Хэнк Датт и виолончелистка Санни Янг. Kronos Quartet специализируется на исполнении новой музыки, при этом стараясь охватить разные стили и течения - от квартетов Альфреда Шнитке до авангардных сочинений. На счету Kronos Quartet десятки записей и престижная награда "Грэмми".