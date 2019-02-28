Российские зрители впервые увидят шоу Cirque du Soleil с участием паркетных кукол

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российская публика впервые сможет увидеть шоу Cirque du Soleil "Торук - Первый полет" с использованием управляемых вручную паркетных кукол. Премьера шоу, поставленного по мотивам фильма "Аватар", состоится 19 апреля в Москве, сообщили в пресс-службе цирка.

"Впервые за всю историю выступлений Cirque du Soleil пригласил целую команду кукловодов, чтобы оживить на сцене обитателей Пандоры. Существа Пандоры - это не электронно управляемые модели, от них Cirque du Soleil решил отказаться, а настоящие паркетные куклы, у которых тросики, рычаги управления оставлены на виду - как и кукловоды, которые ими управляют. Настоящими участниками действа становятся воздушные змеи - кайты, которые будут парить в вышине и срываться вниз в закрытом помещении", - приводится в сообщении слова пресс-секретаря шоу Джени Малле.

Действие нового шоу происходит на Пандоре за 3 тыс. лет до событий, которые легли в основу сюжета фильма "Аватар". Два юноши отправляются в путешествие, чтобы спасти родной мир от разрушения. Они узнают, что красно-оранжевый хищник Торук может помочь им, и отправляются на его поиски.

В Москве представление можно будет посмотреть во дворце спорта "Лужники", в Санкт-Петербурге шоу покажут в Ледовом дворце. Гастрольное шоу в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона будет показано в России с 19 апреля по 12 мая 2019 года.

Cirque du Soleil, основанный в 1984 году, базируется в Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4,5 тыс. человек, работающих в штаб-квартире компании и 20 постановках, которые одновременно выступают в мире. Первые гастроли Cirque du Soleil в России состоялись в 2009 году, в Большом шатре московской публике показали шоу "Варекай". Шоу "Торук - Первый полет" станет для российских зрителей 15-м по счету шоу Cirque du Soleil, с которым им предстоит познакомиться.

В спектаклях канадского цирка никогда не задействовались животные.