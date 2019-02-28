Режиссер Давлетьяров в Новгородской области снимает фильм о летчике Алексее Маресьеве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Ренат Давлетьяров начал съемки фильма в Новгородской области. В ленте под рабочим названием "Летчик" одним из прообразов главного героя, которого играет Петр Федоров, стал Герой Советского Союза Алексей Маресьев, сообщил в четверг журналистам режиссер.

"Мы снимаем фильм о летчике Великой Отечественной войны, действия происходят в 1941 году. Это соотносится с образом Алексея Маресьева, но это собирательный образ, потому что таких летчиков в советской армии было восемь человек. Эту роль исполняет известный артист Петр Федоров", - рассказал Давлетьяров.

Самолет Маресьева в 1942 году был подбит в небе над Новгородской областью. Получив ранения ног, летчик оказался на территории, занятой гитлеровскими войсками. Маресьев 18 суток ползком добирался до своих, после чего был направлен в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги, однако даже после этого снова смог воевать на истребителе. Подвиг Маресьева лег в основу "Повести о настоящем человеке", созданной советским писателем Борисом Полевым.

Большую часть картины, по словам режиссера, будут снимать в Новгородской области, в том числе в Демянском районе, где и был подбит самолет героя. Точное место его падения поисковики отряда "Находка" поисковой экспедиции "Долина" установили только в 2017 году. "Когда мы искали здесь с прошлой весны натуру, выбрали покинутую деревню, называется Рабежа. Мы стали строить декорации, а потом я прочел, что в двух километрах от Рабежи упал самолет Маресьева", - рассказал Давлетьяров.

Дата выхода картины на экраны пока не уточняется.

Ренат Давлетьяров - российский продюсер, кинорежиссер, сценарист, президент российской Гильдии продюсеров. В его фильмографии такие картины, как "Однажды", "Чистое искусство", экранизация книги "А зори здесь тихие".