Минкультуры назначило директора музея-заповедника "Владивостокская крепость"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Директором музея-заповедника "Владивостокская крепость" в Приморском крае назначен член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай. Как сообщает пресс-служба Минкультуры РФ, открыть первую экспозицию об истории форта планируется летом 2019 года.

"Приказом министра культуры Владимира Мединского директором нового музея назначен член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай", - говорится в сообщении.

В настоящий момент Шалай также возглавляет Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева. "Планируется, что этот региональный музей войдет во вновь созданную федеральную структуру, сохранив при этом имя выдающегося исследователя, путешественника и писателя Владимира Арсеньева", - добавили в ведомстве.

"Уже ведется работа по созданию экспозиции, посвященной истории крепости во Владивостоке. Ее открытие планируется в конце лета этого года. Также постепенно будут приводиться в порядок форты и другие оборонительные сооружения крепости, появятся новые туристические маршруты", - приводятся в сообщении слова директора департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова.

Ранее министерство предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник, президент РФ Владимир Путин одобрил эту идею. Исторический памятник фортификационных сооружений Владивостокской крепости, возведенный на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений. Земельные участки с объектами крепости, расположенные на островах Русском, Елены, Шкота и Попова, занимают около 120 га, а на полуострове Муравьева-Амурского - около 270 га.

В состав крепости входят десятки береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира.