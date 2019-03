Рок-группа Manowar начинает турне по России

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Георгий Перов/. Рок-группа Manowar, объявившая об отходе от активной творческой деятельности, начинает в пятницу первое масштабное турне по России, которое пройдет в рамках мировых гастролей под названием The Final Battle World Tour. Точкой отсчета станет Новосибирск, затем последуют выступления во Владивостоке (3 марта), Хабаровске (5 марта), Екатеринбурге (7 марта), Самаре (10 марта), Санкт-Петербурге (12 марта), Москве (14 марта), Ростове-на-Дону (16 марта) и Краснодаре (18 марта). В Москве концерт пройдет на стадионе "Динамо".

В преддверии российских шоу лидер и основной композитор коллектива Джоуи Демайо по прибытии в Новосибирск рассказал в телефонном интервью ТАСС о подходе к составлению концертной программы, новом альбоме группы, опере в стиле хэви-метал, собственной книге, а также о том, что сближает американцев и россиян.

Трудный выбор

По словам музыканта, при отборе композиций, которые прозвучат на концертах, группа устроила голосование. Опрос проводился на сайте коллектива.

"Мы провели голосование, которое шло где-то шесть месяцев, и выбрали песни, за которые отдали голоса поклонники, - сказал он. - Мы постарались приложить максимум усилий, и наши слушатели сделали все от них зависящее, поэтому надеюсь, что большинство людей будет довольно, хотя очень трудно осчастливить абсолютно всех".

"И маловероятно, что последними словами, которые я услышу перед смертью, будут жалобы медсестры в больнице: "Ты не сыграл мою любимую песню", - добавил Джоуи. - Это звучит смешно, но когда у тебя столь большое количество записей, всегда найдутся те, кому не довелось услышать любимые композиции [живьем]. Нам пришлось бы дать концерт продолжительностью 20 часов, чтобы удовлетворить все запросы. Это очень сложно".

Мороз не страшен

Как подчеркнул собеседник агентства, он ни минуты не раздумывал, когда представилась возможность выступить в Сибири, несмотря на зимние морозы.

"Да, здесь холодно, но не холоднее, чем в Нью-Йорке, где мы живем, так что чувствуем себя как дома. Наконец-то сбылась мечта побывать в Сибири и дать такое количество концертов в России!" - воскликнул он.

Отвечая на вопрос о багаже, Демайо отметил, что эта тема всерьез даже не рассматривалась. "Мы привезли с собой в Россию всего лишь пару фур, поскольку Россия, к счастью, - страна, где любят хэви-метал, громкий и мощный, и здесь очень хорошее звуковое оборудование. Точно такое же используем и мы, поэтому у нас не возникло никаких проблем. Но, конечно, кое-что из своей аппаратуры мы все-таки прихватили", - пояснил он.

На протяжении длительного времени участники Manowar использовали мотоциклы в качестве элемента шоу, выезжая на них на сцену в кульминационный момент концерта. Но теперь этот трюк давно уже стал достоянием истории.

"Мотоциклы, хочешь - верь, хочешь - нет, были розданы в качестве призов в 2008 году во время [проводившегося группой] фестиваля Magic Circle в Германии, - поведал Джоуи. - Мы раздали 25 тыс. порций пива, четыре Harley-Davidson и 25 тыс. копий альбомов. Это был один из ключевых моментов фестиваля".

Продолжение следует?

В последнее время СМИ, специализирующиеся на тяжелой музыке, активно тиражируют сообщения о скором распаде группы, указывая на скрытый смысл, таящийся в названии нынешнего тура - The Final Battle, что можно перевести как "Последний бой". Собеседник не был столь категоричен в своих суждениях, однако признал, что коллектив намерен снизить обороты, но затруднился ответить, на какой срок Manowar уйдет в тень.

"Забавно, когда люди говорят о прощальном туре. Ничего, кроме смеха, это у меня не вызывает, поскольку мы никогда не заявляли о том, что больше не будем гастролировать. Мы ни разу не затрагивали тему распада [группы]. Нам просто нужна пауза", - сказал он.

"Будет ли Manowar гастролировать? - задал риторический вопрос Демайо. - Ни о каком миллионе шоу в год, как это было прежде, конечно же, и речи идти не может".

"Такого больше не будет, поскольку мы поняли, что оптимальная продолжительность тура для нас - может быть, один месяц, за которым последуют две, три или даже четыре недели отдыха, - подчеркнул он. - Может, мы будем выступать в течение месяца, а потом два месяца отдыхать. Затем еще месяц [концертов] и пара месяцев отдыха. Вот как я планирую поступить".

"Хочу в дальнейшем сосредоточиться на особых шоу: их станет меньше, но они будут грандиознее, - сообщил Джоуи. - Мы полагаем, что это будет лучше и для нас, и для поклонников. Я никогда не говорил о прекращении концертной деятельности, я никогда не говорил о прекращении музыкальной деятельности, я просто говорил о том, что нам нужен перерыв. Но некоторые журналисты не получили то, что хотели, и придумали собственную версию развития событий".

Пополнение дискографии

По словам собеседника, очередная студийная пластинка, о подготовке которой рок-команда объявила еще в 2015 году, уже не за горами. Изначально ее выпуск намечался на 2016-й, но в итоге отсрочка составила три года.

"Новый альбом The Final Battle будет состоять из трех частей. Первая часть выйдет в апреле", - лаконично сказал Демайо, не вдаваясь в детали. "Наши песни о том, как побеждать, и о том, что, как бы тяжела ни была твоя жизнь, ты всегда сможешь найти путь, верный путь, одержать верх и при этом остаться порядочным человеком", - добавил он.

Симбиоз музыкальных форм

В свою очередь коснувшись вопроса о личных планах, басист Manowar поделился секретом: он приступил к освоению новых музыкальных форм.

"В настоящее время я работаю над рок-оперой, по сути даже метал-оперой, и ты - первый человек, кто об этом узнал. Думаю, метал-опера людям понравится. Конечно же, она будет выдержана в фирменном стиле Manowar, это будет весьма основательное произведение", - отметил он.

"Но мне требуется время для осуществления этого проекта, - продолжил Джоуи. - В конце концов, нужен полноценный сон. Постоянный недосып ведет к полному истощению. А я хочу записывать отличные альбомы и давать концерты на самом высоком уровне".

"Невозможно полноценно заниматься творчеством, все время находясь в разъездах, - сказал он, вновь комментируя желание избежать "мясорубки" шоу-бизнеса. - Я не хочу, чтобы Manowar превратился в работу, когда тебя заставляют что-то делать из-под палки каждый день. А кто-то тебе постоянно говорит: "Пиши, пиши, пиши, не ешь, не спи, ..., не пей, ..., не ходи в кино, не смотри телевизор".

"Если кто-то скажет тебе "пиши, пиши, пиши", то по прошествии некоторого времени, работая по принуждению, разве ты сохранишь творческий потенциал, разве будешь счастлив? Да ты просто рухнешь замертво! - воскликнул Демайо. - А сочинение музыки должно быть в радость".

Вне привычных рамок

Лидер квартета решил распространить свою деятельность и на другие сферы культуры. Итогом его работы стала книга о группе. Чтобы прорекламировать собственный литературный труд, Демайо вновь собирается в дорогу, но на этот раз уже в одиночестве.

"Я отправлюсь в турне, в ходе которого буду рассказывать историю Manowar и показывать еще ни разу не демонстрировавшиеся, собственноручно сделанные снимки. Может быть, даже заеду в Россию. Это будет нечто особенное. У меня есть масса невероятных кадров, которые никто не видел", - поделился планами он.

"А еще я собираюсь издать книгу под названием Blood of the Kings ("Кровь королей", так называлась композиция с диска Kings of Metal - прим. ТАСС), которая представляет собой иллюстрированную историю Manowar, - добавил музыкант. - У людей появится возможность приобрести книгу, послушать мои рассказы. Я отвечу на вопросы, это будет очень увлекательно. Ее выход приурочен к туру, который начнется осенью этого года".

Подводя итог беседы, Демайо сообщил, что все эти годы его воодушевлял пример группы Scorpions, исколесившей Россию.

"К сожалению, американцы не имеют обыкновения путешествовать, как это делают европейцы, - констатировал он. - У европейцев есть возможность посетить множество разных государств, которые расположены близко друг к другу. Американцы проводят жизнь в США. Не все, но очень многие".

"Я рад тому, что у меня была возможность путешествовать и, наконец, осуществилась моя мечта - объехать с концертами всю страну [Россию], - подчеркнул Джоуи. - Мы хотели это сделать всю жизнь. Нас всегда восхищала в [музыкантах] Scorpions их любовь к российским поклонникам, и мы всегда хотели быть как Scorpions и проводить много времени в России, поскольку это замечательное место, а ваша аудитория и есть воплощение того, что называется истинный хэви-метал. Мы рады оказаться здесь, и счастливее нас сейчас никого не сыскать!"

"Я хочу поблагодарить вас за многолетнюю поддержку, любовь к нашей музыке. Мы это очень высоко ценим", - произнес в заключение Демайо.

Почти 40 лет на сцене

Коллектив Manowar, название которого можно перевести как "Воин", был образован в 1980 году. Двумя годами позднее вышла дебютная работа под названием Battle Hymns. Пика популярности группа достигла с выходом шестой пластинки Kings of Metal (1988).

Что касается готовящегося к выпуску альбома The Final Battle, то здесь в плане статистики возникают расхождения. Кто-то склонен считать его 14-м по счету, но некоторые настаивают на цифре "12". Виной тому два диска - Battle Hymns MMXI (2010) и Kings of Metal MMXIV (2014), которые содержат классический материал, записанный в новой аранжировке. Последняя по-настоящему новая работа "борцов за чистоту металла", ни разу на протяжении всей своей карьеры не изменивших изначально выбранному стилю, The Lord Of Steel была издана в 2012 году

За последний год с небольшим состав рок-команды претерпел существенные изменения. Помимо отцов-основателей - вокалиста Эрика Адамса и басиста Джоуи Демайо, сейчас в него входят гитарист И-Ви Мартел и ударник Маркус Кастеллани.

Группа выступала в Москве в 1999, 2007, 2009, 2012 и 2014 годах. География ее российских поездок до недавнего времени ограничивалась столицей, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Екатеринбургом.