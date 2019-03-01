ГМИИ покажет в Венеции работу Тинторетто "Минерва отстраняет Марса от Мира и Изобилия"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) представит в Венеции 10 мая - 10 сентября 2019 года проект "В конце пребывает начало...". В экспозицию войдет работа Якопо Тинторетто "Минерва отстраняет Марса от Мира и Изобилия", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей совместно со Stella Art Foundation представит в рамках параллельной программы арт-биеннале в Венеции выставку, посвященную 500-летию со дня рождения Тинторетто. Проект будет показан в церкви Сан-Фантин, в него войдут работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и IMediengruppe Bitnik. Название единственной работы Тинторетто, которая будет представлена в рамках проекта, не сообщалось.

"Мы покажем на выставке в Венеции картину "Минерва отстраняет Марса от Мира и Изобилия" 1577 года", - сказали в музее и уточнили, что полотно предоставлено Фондом гражданских музеев Венеци (Fondazione Musei Civici di Venezia). Также в экспозицию вошла работа одного из последователей Тинторетто - художника-модерниста Эмилио Ведова.

58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема звучит как "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен". Национальный проект в павильоне России, комиссаром которого остается ректор Санкт-Петербургского института им. Репина Семен Михайловский, будет подготовлен в партнерстве с Государственным Эрмитажем.