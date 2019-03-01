Группа "Би-2" представила совместный альбом с другими российскими рок-музыкантами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" представила в пятницу новую часть проекта "Нечетный воин", в рамках которого записывает композиции с другими музыкантами. В подготовке "Нечетного воина 4. Часть 2. Retro edition" приняли участие Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе, Настя Полева, Варя Демидова, Маша Макарова и Елена Кауфман, сообщили в пресс-службе группы.

"Песни для "Нечетного воина 4" создавались в течение пяти лет, мы записывали и сводили их в разных странах, в разных студиях: в Австралии, Америке и Великобритании, где в легендарной студии на Abbey Road также прошел и мастеринг пластинки", — процитировали в пресс-службе гитариста и автора песен "Би-2" Шуру.

Проект, в который вошли 12 композиций, получил название "Retro Edition". "Потому что по звуку и по духу — это музыка 70-х. А наши друзья из лондонской студии Abbey Road охарактеризовали звучание, как "психоделическое кантри", — пояснил Шура Би-2.

Проект "Нечетный воин" существует уже более 15 лет. Бессменным автором песен для него выступает Михаил Карасев.

Осенью 2018 года участники группы "Би-2" представили другой проект, также создаваемый в сотрудничестве с приглашенными музыкантами, — "Куртки Кобейна". Его отличительной чертой стали коллаборации не только с рокерами, но и представителями других музыкальных жанров.

Группа "Би-2" была основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.