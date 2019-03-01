В Сиднее открылся первый австралийский мультикультурный фестиваль FOMA

СИДНЕЙ, 1 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Первый мультикультурный фестиваль моды Австралии FOMA (Fashions of Multicultural Australia) открылся в Сиднее. С 1 по 10 марта свои национальные костюмы, а также современные модные новинки покажут художники и дизайнеры из более чем 20 стран мира.

Выставка, прошедшая в рамках новой инициативы, собрала под одной крышей экспозиции, организованные посольствами более чем 20 стран, представивших предметы культуры и быта своих народов, а также образцы традиционных национальных костюмов. По словам организаторов, так они попытались создать единую платформу для народов разных стран и их общин, живущих на территории Австралии, которая "поможет им не только лучше узнать и понять друг друга, но и осознать собственную значимость для мультикультуры Австралии". "Это первое мероприятие такого рода, организованное в тесном сотрудничестве с посольствами разных стран, и первая экспозиция, которая покажет настоящую австралийскую моду как конгломерат творчества дизайнеров и художников, родившихся в разных странах", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Мы постарались показать индустрию моды, наверное, самую динамичную в мире для того, чтобы объединить разные культуры, отразить потрясающие возможности такого смешения и подчеркнуть в то же время их разнообразие", - отмечают организаторы фестиваля.

После выставки традиционных народных костюмов гостей ждал показ современных модных коллекций дизайнеров из стран, представленных на выставке.

"Когда организаторы фестиваля обратились в русское посольство с предложением принять участие в этом проекте, мы, надо сказать, с большим интересом восприняли эту идею. К сожалению, удаленность Австралии не позволила нам привезти на этот первый форум художников и дизайнеров, работающих непосредственно в России. Но мы нашли здесь, в Австралии, действительно талантливых мастеров, родившихся и получивших образование в России, а главное, не потерявших связи с родиной. Эти художники сегодня представляют нашу страну на фестивале", - отметил в разговоре с ТАСС посол РФ в Австралии Григорий Логвинов.

Россию в проекте FOMA-2019 представляли дизайнеры Екатерина Комарова, Евгения Лисичкина и Альфия Галимова. Российские модельеры показали свои коллекции одежды и эксклюзивных аксессуаров, часть которых была подготовлена специально для этого события. По словам художницы Евгении Лисичкиной, для показа в "русской коллекции" были специально разработаны и изготовлены аксессуары, напоминающие традиционные, русские украшения.

После выставки и показа мод в Сиднее, мультикультурный проект FOMA отправится в Мельбурн, где с 8 по 10 марта будут также экспонироваться предметы культуры и быта разных народов, а после пройдет показ мод.