Минкультуры потребовало от Третьяковки до 12 ноября усилить охрану экспонатов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство культуры России потребовало от руководства Третьяковской галереи до 12 ноября 2019 года принять комплекс мер в части обеспечения сохранности музейных коллекций и безопасности музея. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Минкультуры РФ.

В январе из музея украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую удалось вернуть на следующий день усилиями сотрудников правоохранительных органов.

"Принять исчерпывающий комплекс мер в части обеспечения физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций, направленных на охрану, защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов и обеспечение комплексной безопасности Третьяковской галереи - в срок до 12.11.2019 года", - говорится в документе.

В ходе внеплановой проверки в музее были выявлены нарушения ст. 5 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ ("О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"). По итогам проверки Третьяковской галерее предписано проанализировать действия должностных лиц музея в момент похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" и при необходимости привлечь их к ответственности.