В Москве пройдет мультимедиа-фестиваль "Галерея актуальной музыки"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новейшая электроакустическая музыка, взаимодействующая с видео, светом и медиа, прозвучит в исполнении ансамблей Швейцарии и России на втором мультимедиа-фестивале "Галерея актуальной музыки" в Москве. Об этом рассказали в субботу ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Как отметили организаторы, фестиваль пройдет в Большом зале Московского Дома композиторов с 17 по 19 марта.

"На протяжении трех вечеров слушателей ждет встреча с новейшей электроакустической музыкой, взаимодействующей с видео, светом, мультимедиа, в исполнении лучших ансамблей Швейцарии и России, специализирующихся на исполнении современной музыки", - рассказали в оргкомитете.

В частности, перед зрителями выступят группы Ensemble of Nomads и Electric Primitivo из Швейцарии, московские "Студия новой музыки" под руководством Владимира Тарнопольского и ГАМ-Ансамбль под руководством Олега Пайбердина. По мнению художественного руководителя фестиваля, композитора Олега Пайбердина программа фестиваля этого года станет одной из лучших концертных программ всего сезона в области современной музыки.

Как отметила генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, в дни фестиваля его участники услышат две мировые премьеры российских композиторов. Также она подчеркнула, что для Союза важно поддерживать не только традиционные академические направления, но и новейшие музыкальные тенденции.

По словам организаторов, жанровая палитра фестиваля включает в себя авангард, рок-музыку, фриджаз, инструментальный театр, электроакустику и live-электронику с видео и светом, а также эмбиент и экспериментальную электронную музыку.

"Публику ждут акусматика и live-electronics, видео-арт и инсталляция как произведение музыкальной формы. Музыкальный авангард, сочетаясь с видео-артом, в переплетении с пост-минимализмом, рок-музыкой и новой импровизационной музыкой", - говорится в сообщении оргкомитета.

Соорганизаторами фестиваля выступили Союз композиторов России, Центр электроакустической музыки Московской консерватории, "Галерея актуальной музыки", Московский дом композиторов. Фестиваль пройдет при поддержке Швейцарского совета по культуре "ПроГельвеция".