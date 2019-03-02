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Мединский высоко оценил спектакль Фокина "Рождение Сталина"

Премьера состоялась в Александринском театре в феврале 2019 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Спектакль "Рождение Сталина" художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина стоит потраченного времени, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Посмотрел "Рождение Сталина" - новый спектакль В. В. Фокина в Александринском театре СПб. Тот случай, когда ни капли не жаль потраченного времени", - написал он в субботу в Twitter.

Премьера спектакля состоялась в Александринском театре в феврале 2019 года. Он посвящен молодым годам революционера-романтика Иосифа Джугашвили (1878-1953), известного всему миру под псевдонимом "Сталин". В основу сценической композиции спектакля положены исторические документы, фрагменты из романа Федора Достоевского "Бесы" и пьесы Михаила Булгакова "Батум", а также современные тексты.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-Петербург
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